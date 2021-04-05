 

Международные эксперты оценили успехи московского здравоохранения

05.04.2021, 22:38, Разное
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Цифровые технологии в московском здравоохранении начали использоваться уже на этапе записи к врачу. Прикрепленные к поликлинике жители столицы могут запланировать визит к специалисту онлайн.

Даже после записи можно изменить время посещения врача, а то и вовсе отказаться от визита. “Значительно сократился наплыв пациентов, которые раньше приходили в поликлинику только для того, чтобы записаться», — отметила заместитель главврача поликлиники № 218 Ольга Колесникова.

Новые технологии также используются в ходе диагностики и лечения заболеваний. На основании жалоб пациента искусственный интеллект определяет три самых вероятных диагноза, предлагает исследования и дополнительные консультации. Это значительно экономит время на приеме.

Специалист может назначить все обследования одним кликом. Система сама показывает, какие исследования необходимо провести. Врач решает, соглашаться с предложенными искусственным интеллектом вариантами или нет.

Всю историю болезни пациент может увидеть в электронной медкарте на портале правительства Москвы mos.ru и в мобильном приложении “ЕМИАС.ИНФО”. Сервисом пользуются уже два миллиона человек.

Поликлиники Москвы переходят на ведение документов только в электронном виде. Но бумажный документооборот еще сохраняется – например, журналы.

“Москва целенаправленно двигается к тому, чтобы избавить врача от большого объема бумажной работы, которую можно было бы делать автоматически», — сказал главврач диагностического центра № 5 Павел Гуляев.

Ранее международный аналитический центр StartupBlink включил Москву в тройку лучших в рейтинге инноваций по борьбе с COVID-19. В российской столице эксперты выделили 46 решений – цифровые пропуска, системы диагностики, искусственный интеллект, телемедицинские платформы, вакцина “Спутник V” и прочее.



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