 

Пьяный полицейский устроил ДТП под Воронежем

05.04.2021, 22:38, Разное
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На участке трассы М-4 “Дон” из Бутурлиновки в Калач в Воробьевском районе Воронежской области произошло лобовое столкновение, передает Общественная служба новостей. По информации журналистов, виновником ДТП оказался водитель Mercedes – иномарка вылетела на встречную полосу. За рулем в момент аварии сидел пьяный сотрудник полиции. Чтобы достать водителя другой машины – 28-летнюю девушку – потребовалась помощь спасателей. Оба водителя попали в больницу.



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