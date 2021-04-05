Под Воронежем пьяный полицейский устроил ДТП

Под Воронежем полицейским в пьяном виде на своем Mercedes устроил ДТП, в результате которого пострадали два человека, возбуждено уголовное дело, сообщила в пресс-служба управление СК РФ по региону.

Как сообщает ГУМВД по региону, авария произошла накануне на автодороге «Бутурлиновка-Воробьевка-Калач». Выехавший на встречную полосу Mercedes, за рулем которого был 33-летний сотрудник полиции, столкнулся с ВАЗ-2115 под управлением 29-летней женщины. Оба водителя были доставлены в районную больницу. При этом причиненные женщине телесные повреждения квалифицируются, как причинившие тяжкий вред здоровью, отмечается в сообщении.

По данным ведомства, сотрудник полиции находился в состоянии алкогольного опьянения.

«В отношении 33-летнего сотрудника полиции по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения)», – говорится в сообщении.

Как информирует следствие, в ДТП также пострадал 27-летний пассажир отечественного автомобиля. Он госпитализирован.

Руководством ГУМВД по данному факту назначено проведение служебной проверки, сотрудник полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей.

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