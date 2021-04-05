Британцам разрешили выезжать за рубеж с 17 мая

Британское правительство планирует разрешить своим гражданам турпоездки за рубеж с 17 мая, сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Он уточнил, что пока речь идет о предварительных планах, а их реализация будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом в мире, передает ТАСС.

«Мы не хотим, чтобы вирус был повторно завезен в нашу страну, а число заражений в других частях мира определенно растет. Нам необходимо учитывать это и быть реалистами», – сказал он.

Глава правительства рассказал, что с 12 апреля в стране начинается новый этап ослабления карантинных ограничений. Для жителей откроются магазины, спортклубы, кемпинги, зоопарки, парикмахерские и другие учреждения, где обслуживание ведется на открытом воздухе.

Я сам в понедельник, 12 апреля, пойду в паб и с осторожностью, но необратимо подниму пинту пива, – сказал Джонсон.

Он заключил, что сейчас нет ничего, что могло бы помешать планам правительства по снятию ограничений.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании приступят к пробным испытаниям системы паспортов иммунитета к коронавирусу в апреле, широкое использование паспортов начнется осенью.