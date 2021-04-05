Мнение: Севастополь стал лидером России по приросту населения

Сообщают, что на фоне общего сокращения населения страны на 711 тыс. человек (демографическая яма 90-х + сверх смертность от коронавируса + сокращение числа мигрантов из-за все того же коронавируса – все это дает неутешительный результат – суммарные демографические потери составляют 0,5%) у нас в Севастополе за последнее время население выросло почти на 17%. Теперь официальная цифра – 513 тыс., хотя она представляется заниженной (губернатор города сам высказывал сомнения в том, что в городе менее полумиллиона жителей) – еще в прошлом году писали, что по потреблению хлеба реальное население города 550-650 тыс. человек, а летом с туристами от 750 тыс. до миллиона.

Такими темпами, цифры в 650-750 тыс. населения конечно далеко не предельны для Севастополя и прогнозы о том, что в обозримой перспективе население города перевалит за 1 000 000 человек выглядят очень реалистичными.

Взрывной рост численности населения в городе с одной стороны будет сопровождаться масштабными инфраструктурными переменами, но порождает и немало транспортных, логических и коммунальных сложностей, так как даже на текущем этапе город с трудом справляется с увеличивающимся населением.

О некоторых факторах.

1. Переселенцы из России – интерес к переезду на ПМЖ в Крым и Севастополь достаточно высокий. Главный сдерживающий фактор – растущие цены на недвижимость и общий уровень цен, который несколько выше, чем в среднем по РФ, за исключением крупных мегаполисов.

2. Беженцы и переселенцы из Украины – пик его пришёлся на 2014-2015-й год и в какой-то момент искусственно сдерживался через ограничения на выдачу паспортов, но в целом – выходцев с Украины и Донбасса вы очень часто можете встретить в Севастополе.

3. Чиновники и силовики – изменение значимости города и усиление ЧФ привело к естественному росту количества переводимых в Крым чиновников и силовиков, некоторые из которых остаются здесь на ПМЖ.

4. Превращение Севастополя из провинциального центра в город федерального значения – в своей новой роли федерального субъекта и главной базы ЧФ (без всяких разговоров о выводе ее в Новороссийск), Севастополь сейчас выглядит куда как более привлекательно, нежели до 2014 года. Теперь уже не провинция.

5. Потоки денежных средств (сопоставимые с общим финансированием всего Крыма).- происходящие в городе изменения, в основном за счет федеральных дотаций, естественным образом притягивают людей, которая полагают, что можно стать частью этих изменений.

6. Выходцы из теплых стран – масштабные инфраструктурные проекты и расширение вакансий на рынке труда, привел к увеличению числа выходцев с Кавказа и Средней и Азии (общероссийская тенденция), готовых работать за ограниченную плату, за которую не хотят работать местные. Растет и нелегальная миграция.

В целом, все это ведет к тому, что будет не только увеличиваться численность населения Севастополя, но и меняться его демографический состав. Так что образ города военных, отставников, ветеранов и судостроительных/судоремонтных рабочих уже сейчас уходит в прошлое. Они никуда не денутся, но их удельный процент в общей массе растущего населения города будет сокращаться. Вместе с тем уверен, что особый дух Севастополя, на который в свое время напоролась Украина, пытаясь его украинизировать, никуда не денется. Ну а так, перемены начавшиеся в 2014-м году после 23 лет украинского безвременья продолжаются.

PS. Само исследование по демографии регионов опубликовано вот тут https://ria.ru/20210405/naselenie-1603926231.html в виде интерактивной инфографики

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