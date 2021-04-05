Студенты из Висконсина рассказали, что боятся жить в общежитии из-за происходящих там аномальных явлений

Новое здание общежития для студентов Висконсинского Университета построили лишь 11 лет назад, но последние несколько лет студенты, живущие в нем, часто рассказывают о странных пугающих звуках, а также о призраках, появляющихся в их комнатах.

Студенты из Висконсина рассказали, что боятся жить в общежитии из-за происходящих там аномальных явлений.

Парни и девушки, проживающие в общежитии студенческого городка "Horizon Village", что на территории Университета Висконсина в Ошкоше, жалуются на происходящие там паранормальные явления.

С учетом, что зданию их общежития всего 11 лет, это звучит странно, однако призраки и полтергейст вполне могут завестись и в новых домах. Кроме того, это здание общежития построено на месте старого здания и призраки вполне могли быть связаны с ним.

Недавно в местные СМИ попали жалобы второкурсницы Элисс Хаген и ее соседок по комнате, которые были очень напуганы странными звуками:

"Я живу в комнате на 5 этаже, над нами только крыша и звуки были такие, словно кто-то бегает по крыше", – рассказывает Элисс, добавляя, что помимо этого, она и ее соседки слышали много других необъяснимых стуков. "Однажды ночью мы услышали, как наши соседи заорали и начали выбегать из своей комнаты, оказывается, они услышали какой-то стук и постучали в стену в ответ, и сразу после этого их корзина для белья и стул за столом начали двигаться сами по себе!".

Когда Элисс Хаген решила проверить, не связаны ли явления полтергейста с какой-то трагедией, произошедшей в этом здании ранее, она выяснила, что в здании, которое раньше стояло на месте "Horizon Village", один студент скончался от сердечного приступа.

А потом Элисс наткнулась на слухи о том, что когда-то еще раньше на этом месте было кладбище, где в том числе хоронили студентов. Эта информация все еще остается непроверенной, хотя она, безусловно, объясняет призрачную активность.

Хаген и ее соседки по комнате не единственные, кто переживает странные события. Второкурсница Ханна Гилберт, живущая через коридор от комнаты Хаген, утверждала, что она однажды увидела призрачную женщину, сидящую на ее диване. А в другую ночь она увидела высокую темную фигуру, стоящую в конце коридора.

Гилберт и ее соседки по комнате также были свидетелями того, как двери хлопали сами по себе, дверные ручки поворачивались, а кран раковины включался и выключался сам собой.

Жалобы на явления полтергейста и наблюдение призраков поступали из этого общежития и раньше. В 2015 года студентка Джослин Харт рассказывала, что она и ее соседка по комнате начали слышать странные звуки и движущиеся объекты посреди ночи, а также ощущать потустороннее присутствие в их комнате. Однажды они увидели призрачную фигуру, сидящую за их столом.

Призраков видели и в мужской части общежития. В 2018 году студент по имени Итан рассказал, что как-то он с друзьями находился в своей комнате и услышал непонятный звук наверху, где располагалась комната №420, словно что-то тяжелое волочили по полу. Но когда он и его друзья поднялись наверх в эту комнату, то ничего странного и никого из людей там не обнаружили.

Позже, когда парни стали спускаться вниз по лестнице, они услышал вверху громкий хлопок и тут же побежали обратно наверх. И снова они не увидели там никого и ничего необычного.