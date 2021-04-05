Бывший морской пехотинец США увидел НЛО и после этого его жизнь превратилась в безумный кошмар

Случайно увидев в ночном небе НЛО в сопровождении военных самолетов, бывший морской пехотинец и представить себе не мог, что его жизнь теперь навсегда изменится. С тех пор он стал видеть НЛО регулярно, а потом его стали похищать…

Многие люди мечтают увидеть НЛО или даже встретиться с пришельцами, не подозревая, что на самом деле это очень опасно и их жизнь из-за этого события может кардинальным образом измениться к худшему.

Следующая история началась осенью 2005 года и произошла с бывшим морским пехотинцем США, жившем в городке Саффолк, штат Вирджиния.

Афроамериканец Террелл Коупленд до того момента вообще не думал об НЛО и прочей "фантастической чепухе", он был очень серьезным, рассудительным, трудолюбивым и практичным человеком, не склонным к розыгрышам и даже не любителем "страшных историй" у костра.

Но в ночь на 24 октября его жизнь навсегда изменилась. Поздним вечером он гулял на природе, неподалеку от местечка под названием Мрачное болото, когда вдруг увидел в ночном небе крупный сияющий шар, находящийся примерно в 2 милях от него.

Шар висел довольно высоко в небе, но Коупленд ясно видел, как рядом с ним пролетали туда-сюда военные истребители. Эта сцена выглядела чрезвычайно странно и сюрреалистично, Коупленд как зачарованный смотрел вверх, пока сияющий шар и истребители не скрылись из виду.

Коупленд вернулся к себе домой, но никак не мог выкинуть из головы увиденное, он думал над этим три дня, а потом снова вышел вечером из дома и снова увидел в небе нечто странное:

"Я в тот момент ехал на автомобиле рядом продуктовым центром Fresh Pride и увидел как сияющий шар парит над центром. Я подъехал к стоянке и был не готов к тому, что увидел. Внутри светового шара был некий объект и свет был лишь иллюзией. Сначала я подумал, что это просто бомбардировщик-невидимка, но потом понял, что его малозаметность не такая уж большая".

Коупленду удалось рассмотреть, что объект был треугольной формы и он был очень массивным. Сияющий треугольник медленно двигался по небу, пока не скрылся из вида.

Эти два наблюдения окажутся лишь началом серии странных инцидентов, свидетелем которых Коупленд невольно стал в последующие годы. С тех осенних дней он начал неоднократно наблюдать странные объекты в небе. Часто он видел их даже просто из окна своего дома, а если отправлялся куда-то, то видел эти объекты летящими над озером, холмами или даже городскими свалками.

Коупленд начал догадываться, что возможно НЛО используют свалки, озера и холмы как места для укрытий, или там находятся базы тех, кто летает на этих объектах. А потом он начал пробовать фотографировать эти НЛО или снимать их на видео, что привело к еще более пугающему опыту.

Вскоре после того, как он начал снимать НЛО, к нему в дом явился таинственный человек в военной форме, который сказал ему удалить свежее видео, которое Коупленд как раз накануне разместил в Интернете. Но Коупленд не послушался и не стал удалять ролик.

В следующий раз он снял вечером очередной НЛО из окна своей квартиры и тут же разместил видео в сети, а потом пошел спать. Через несколько часов он внезапно проснулся от непонятного звука и увидел, что ручка входной двери двигается, словно кто-то пытается войти внутрь его дома.

"Снятый мною объект был шаром света. Просто большой шар света. Он не двигался. Он был сплошного белого цвета. Другой шар был прямо через дорогу от него на высоте 300 футов над землей и очень быстро менял цвета. Я подумал: "Это… необычно. Здесь что-то не так. Я не должен смотреть на это".

Проснувшись ото сна, я услышал, что кто-то пытается проникнуть в мою квартиру. И я громко спросил его: "Кто это?" Ответа не было. Однако я все еще видел, как дергается дверная ручка.

У меня есть огнестрельное оружие, оно хранится в моем столе. Моя мысль была встать и проверить его. Но я не мог, я был в полном параличе. Единственное, что я мог двигать, – это глазами. И потом я услышал голос из-за двери: "Тебе не нужно это оружие. Мы не причиним тебе вреда"."

В последующие дни и ночи жизнь Коупленда стала еще более странной. Он стал замечать, что у него из памяти пропадают большие куски и он не помнит, что делал в это время.

Во снах к нему стали приходить какие-то непонятные существа и он долго считал это просто ночным кошмаром, но в конце концов понял, что это было реально и что его, судя по всему, похищают.

"Первый раз это случилось в последнюю субботу февраля 2008 года. Я заснул на диване и проснулся в огромной комнате – похоже столовой. Столов там было много. Все было белым. Люди сидели за столами и ели. Точнее это были существа, похожие на людей. Они были заперты внутри комнаты. Меня вводили и выводили в эту комнату через окно".

Эти тревожные инциденты становились все более и более частыми, все сильнее убеждая Коупленда, что его не просто похищают, но изучают для каких-то целей. И он все еще почти ничего не помнил из того, что они делали с ним. Все случившееся было для него как нечеткий размытый сон.

Он пытался вести своего рода дневник снов, записывая все, что мог вспомнить после этих странных встреч. Иногда ему удавалось вспомнить какие-то обрывки:

"Я был в комнате и увидел женщину, не имевшую полностью человеческих черт. У нее были типичные большие черные глаза и удлиненный череп. И это меня сильно поразило. Следующее воспоминание – это то, что я стою на балконе и машу улетающему кораблю цилиндрической формы".

Коупленд начал читать книги по уфологии и особенно изучать все о похищении людей пришельцами. Однажды он преодолел 600 миль, чтобы приехать на уфологический семинар, где он встретил людей, у которых были похожие переживания. На этом семинаре присутствовало около 1500 человек, считавших, что они стали жертвами похищения пришельцев.

Присутствие на этом собрании бывшего морского пехотинца привлекло к семинару команду сериала "Охотники за НЛО", выходящим на канале History Channel, и они решил один из выпусков посвятить истории Коупленда.

Ведущий Билл Бирнс даже предположил, что повышенное внимание пришельцев к Коупленду свидетельствует о том, что он является не просто случайной жертвой, а продуктом гибридизации, за которым был установлен присмотр еще с самого детства.

Во время съемок этого выпуска Коупленда осмотрели врачи и в том числе взяли у него образцы крови для анализа. И обнаружили у него "неизвестное, редкое заболевание крови". Так было заявлено в сериале, хотя никаких подробностей не последовало.

"Я искренне верю, что все подготовка к контакту человечества с внеземным биологическим видом. В каждой культуре от ацтеков до египтян говорится о неких существах, пришедших с неба и подарившим людям некую информацию.

К сожалению, мы не смотрим на это так, как следует. Как люди современной цивилизации, мы думаем, что мы находимся на вершине развития. Но это не так. Они проявляют себя и вмешиваются в человеческие дела. Нам нужно слезть с наших высоких лошадей. Они собираются показать себя. Нужно быть готовыми к этому. Вы хотите перемен? Грядут перемены", – рассказывал Коупленд.