 

Компания «ВымпелКом» создает дочернее предприятие для развития ИТ-продуктов

05.04.2021, 21:50, Новости дня
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Сокращенное название нового дочернего предприятия – «ВК-ИТ». Его создал «ВымпелКом», владеющий торговой маркой «Билайн». Основной задачей компании станет разработка для мобильного оператора новых ИТ-технологий.

Аналитики рынка напоминают, что ранее аналогичные подразделения созданы у конкурентов «ВымпелКома». Как поясняют представители компании, в наше время необходимо сосредоточить экспертизу внутри самого предприятия, чтобы получить возможность предлагать своим клиентам уникальные программные разработки и сервисы.

Кроме того, наличие собственного мощного ИТ-подразделения позитивно повлияет на конечную стоимость продукта. Как минимум, не нужно будет переплачивать за разработку того, что уже внедрено в других компаниях, а затем длительное время платить за техническую поддержку.



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