Обнародованы рендеры Mercedes SLR McLaren нового поколения

В Сети продемонстрировали рендерные изображения нового спорткара Mercedes SLR McLaren.

Автомобиль получил привычную переднюю часть и задние фонари. По снимкам видно, что на крыше задействовали крупный воздухозаборник. Под капотом Mercedes SLR McLaren применили полноценный багажник для размещения различных вещей. С задней части прослеживается усиленная выхлопная система с четырьмя патрубками. Предполагается, что показанный экземпляр обладает уменьшенным весом.

Кроме того, в компании пока не подтверждают возможности выхода спорткара в данном исполнении, однако не исключено, что в скором времени презентуют усовершенствованную модель Mercedes SLR McLaren.