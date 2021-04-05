 

Обнародованы рендеры Mercedes SLR McLaren нового поколения

05.04.2021, 21:50, Новости дня
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В Сети продемонстрировали рендерные изображения нового спорткара Mercedes SLR McLaren.

Автомобиль получил привычную переднюю часть и задние фонари. По снимкам видно, что на крыше задействовали крупный воздухозаборник. Под капотом Mercedes SLR McLaren применили полноценный багажник для размещения различных вещей. С задней части прослеживается усиленная выхлопная система с четырьмя патрубками. Предполагается, что показанный экземпляр обладает уменьшенным весом.

Кроме того, в компании пока не подтверждают возможности выхода спорткара в данном исполнении, однако не исключено, что в скором времени презентуют усовершенствованную модель Mercedes SLR McLaren.



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