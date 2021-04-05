Subaru представила набор аксессуаров для модели BRZ

Японская компания Subaru объявила о возможности заказа дополнительных элементов для кузова купе BRZ 2022 модельного года.

В частности, покупатели смогут прямо на официальном сайте заказать компактный спойлер для крышки багажника, а также модернизированный вид выхлопной системы автомобиля. Также для украшения BRZ 2022 модельного года предусматривают дополнительную спортивную юбку, некоторые аэродинамические элементы кузова, а также новое переднее крыло. Среди новшеств указали также применение заднего антикрыла и увеличенных колесных дисков.

Достичь привлекательной внешности также возможно за счет дополнительных светодиодных ходовых огней, которые устанавливаются непосредственно в воздухозаборники.