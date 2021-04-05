Гостиница в селе Косиха Алтайского края будет переоборудована в исправительную колонию

Деревня Косиха заинтересовала ФСИН после репортажа о ИК-2 в Покрове, где отбывает наказание Алексей Навальный.

В одном из роликов сотрудница RT Мария Бутина заявила, что условия проживания в колонии намного лучше, чем в сельской гостинице.

Ознакомившись с сюжетом, руководство ФСИН направило в алтайскую деревню специальную комиссию, чтобы проверить возможность переоборудования отеля в исправительную колонию строго режима. Руководитель группы заявил, что обстановка в сельской гостинице превзошла все ожидания.

– Проблема в том, что многие наши колонии напоминают санаторий. Заключенные воспринимают срок наказания как отпуск, так как дома у них худшие условия проживания. В Косихе же им придется задуматься о содеянном и раскаяться. Поверьте мне на слово, недели проживания в этой гостинице будет достаточно для перевоспитания не только убийцы или насильника, но и даже борца с коррупцией, – сказал представитель комиссии.

Изучив отчет комиссии, во ФСИН утвердили план мероприятий для переоборудования гостиницы в колонию. Осталось только застеклить окна, положить пол и провести электричество.

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