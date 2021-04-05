 

“Не бойтесь мечтать!”: Кристина Асмус рассказала о детских мечтах и главном жизненном приоритете

05.04.2021, 21:46, Разное
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Популярная актриса Кристина Асмус разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой поделилась с подписчиками подробностями своего детства в многодетной семье, а также пояснила о главном приоритете в своей жизни. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы фолловеров.
Как призналась телезвезда, её детские годы прошли в атмосфере постоянных заветных желаний. У её родителей было четверо детей, а условия быта были довольно небогатыми. Будущая артистка мечтала о конфетах, морском побережье, настоящем праздновании дня рождения и собственном платье. Однако самым необычным было желание купить все кроссворды в городе, поскольку таковые являлись её любимым хобби. После того, как Кристина Асмус подросла, более значительными стали и цели, однако, по признанию красотки, её целеустремленность всегда давала положительный итоговый результат и она добивалась своего. При этом основным жизненным приоритетом звезда экрана назвала свою дочь и время, проведенное с ней. Именно ребенок, о котором Асмус грезила с детства, и стал её самой главной воплощенной мечтой. В качестве демонстрации данного тезиса хозяйка аккаунта сопроводила свои откровения умилительным селфи в обнимку со своей наследницей. “Я хочу вам сказать, что не бойтесь мечтать! Мечты имеют свойство сбываться. И чем смелее и настойчивее, тем лучше!” – резюмировала она.

Некоторая часть подписчиков решила поддержать затронутую актрисой тему стремления к мечте, и в комментариях поделились с Асмус своими сокровенными желаниями. Однако абсолютное большинство поклонников выразило искренний восторг откровениями любимицы, отметили обворожительную внешность обеих красоток на фото и пожелали им максимального счастья. Примечательно, что уже за первые пару часов после опубликования пост артистки набрал более 40 тысяч “лайков”.



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