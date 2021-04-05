 

В Арктике могут быть колоссальные залежи нефти

05.04.2021, 21:44, Разное
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Специалисты сделали неожиданное открытие в море Лаптевых. Во время сейсморазведки они обнаружили там крупный осадочный чехол с потенциалом на углеводороды. Если первоначальные прогнозы окажутся верны, то это может значительно изменить картину добычи полезных ископаемых в регионе. “С точки зрения понимания арктической геологии – это настоящий переворот”, – цитирует “Царьград” главу “Росгеологии” Сергея Горькова. По его словам, по своему потенциалу этот чехол может соревноваться с месторождениями в Западной Сибири.



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