Природа постаралась: самые красивые дочери голливудских звезд

Как быстро растут чужие дети! И действительно, порой с удивлением можно обнаружить, что милые карапузы любимых артистов, которые скромно сопровождали родителей на красных дорожках, вдруг выросли и теперь сами звезды.

“Дни.ру” решил сделать подборку дочерей голливудских знаменитостей, который с возрастом превратились в настоящих умниц и красавиц. Девочки могут похвастаться не только громкой фамилией, но и талантом, который помогает им искать свой путь в этом мире, строить карьеру и добиваться успеха.

Кайя Гербер

Дочь супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Ренди Гербера, 19 лет.

Наследница одной из самых востребованных манекенщиц 90-х дебютировала на подиуме в 10 лет. В 15 малышка снялась в своем первом фильме. В картине “Города-побратимы” она сыграла небольшую роль, но этого было достаточно, чтобы запомниться продюсерам и режиссерам.

К 19 годам Кайя Гербер стала одной из самых востребованных моделей. Несмотря на юный возраст, красотка приняла участие в показах самых известных модных домов. В ее карьере уже есть опыт работы с такими брэндами, как Calvin Klein, Burberry, Prada, Chanel, Fendi, Moschino, Saint Laurent, Alexander McQueen и Versace.

Однако, похоже, дочь Синди Кроуфорд больше привлекает работа актрисы. Недавно стало известно, что девушка примет участие в съемках десятого сезона нашумевшего сериала “Американская история ужасов”.

Майя Турман-Хоук

Дочь актеров Умы Турман и Итана Хоука, 22 года.

Свою карьеру наследница звездных родителей начала в качестве модели. Девушка снялась для Vogue, а затем стала лицом британского модного ретейлера AllSaints’s. Также Майя участвовала в рекламе Calvin Klein, дебютировала на показе Tom Ford F/W в 2018 году.

В 2017 году красотка впервые появилась на экранах. Девушке доверили роль Джо Марч в мини-сериале “Маленькие женщины”. Вероятно, Майя Хоук решила пойти по стопам родителей и сосредоточилась на актерской карьере. За последние несколько лет она появилась в нескольких заметных картинах. Например, снялась, как и мама, у Квентина Тарантино – в “Однажды в… Голливуде”.

Лили-Роуз Депп

Дочь французской модели Ванессы Паради и актера Джонни Деппа, 21 год.

Девочка с малых лет принимала участие в школьных театральных постановках. Первым значимым в ее карьере стал фильм “Бивень” 2014 года американского режиссера Кевина Смита, в котором она сыграла эпизодическую роль продавщицы в супермаркете. Продолжением сотрудничества стала комедия “Йоганутые”, где Лили-Роуз Депп исполнила уже главную роль на пару с дочерью режиссера Харли Квинн Смит.

После этого карьера актрисы пошла в гору. За несколько лет она успела сыграть роль Айседоры Дункан в ленте “Танцовщицы” и засветиться с Натали Портман в фильме “Планетариум”.

Лили-Роуз Депп успешна и в качестве модели. Девушка стала музой Карла Лагерфельда, а также является официальным послом модного дома Chanel.

Дева Кассель

Дочь актеров Моника Беллуччи и Венсана Касселя, 16 лет.

Девушка унаследовала и талант, и красоту звездных родителей. Поклонники не устают восхищаться тем, насколько она похожа на собственную мать в молодости: темноволосая, с тонкими чертами лица, бездонными глазами и идеальной фигурой.

Стоит отметить, что родители долго скрывали от общественности Деву. Фотографии красотки лишь изредка появлялись в инстаграм-аккаунте Венсана Касселя. Первый официальный выход подростка случился всего пару лет назад. Она появилась на красной дорожке на показе Dolce&Gabanna в Милане вместе с Моникой Беллуччи.

После этого девушка начала строить карьеру в качестве модели. Дева Кассель стала амбассадором парфюмерии бренда и снялась в своей первой рекламной кампании.

Уиллоу Смит

Дочь актеров Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит, 20 лет.

Актерский дебют состоялся в фильме “Я – легенда”, где она снялась вместе с отцом. Следующим фильмом с участием наследницы артистов стал “Кит Киттредж: Загадка американской девочки”, который вышел на экраны летом 2008 года. В том же году девочка озвучила гиппопотама Глорию в детстве в мультфильме “Мадагаскар 2”.

С возрастом Уиллоу Смит поняла, что ее больше привлекает музыка. В 2010 году она выпустила первый сингл в стиле хип-хоп.

Дебютный альбом юная певица планировала на 2012 год, однако выход первый пластинки состоялся относительно недавно – в 2019 году. В настоящее время наследница звездной династии продолжает активно заниматься музыкой.

Впрочем, творчество она удачно совмещает с работой моделью. В 14 лет Уиллоу Смит предложили сотрудничество сразу несколько агентств. В 2015 году подросток стала представителем марки Marc Jacobs, а уже в 2016-м выпустила собственную мерч-линию носков. В 2016-м фото Уиллоу появилось на обложке парижского журнала Vogue.