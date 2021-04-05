В Душанбе российские военные поздравили ветерана Великой Отечественной с 97-летием

Военные в Душанбе из 201-й российской военной базы во главе с ее командиром Сергеем Горячевым поздравили с 97-летием ветерана Великой Отечественной войны, участника боев за освобождение Ленинграда Олега Соболева, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

«В столице Таджикистана командир базы полковник Горячев с военнослужащими поздравил ветерана Великой Отечественной войны Олега Дмитриевича Соболева с 97-летием и пожелал ему крепкого здоровья, вручив цветы», – цитирует пресс-службу ТАСС.

Уточняется, что музыканты военного оркестра исполнили для ветерана марш «Победа», а участник движения «Юнармия» – музыку нескольких любимых ветераном песен военных лет. Также Соболева и его супругу пригласили на торжественное празднование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которое пройдет на военной базе.

Олег Соболев родился в 1924 году в Петергофе. В начале войны он записался в 78-й истребительный батальон войск НКВД Ленинградской области, позже в частях морской пехоты сражался на Ораниенбаумском плацдарме, участвовал в боях в Прибалтике и в освобождении Праги от нацистов. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За освобождение Праги», «За Победу над Германией», знаком «Защитнику Ораниенбаумского плацдарма», юбилейной медалью к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и другими наградами.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ поздравило с Международным женским днем 100-летнюю ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Шелковникову.