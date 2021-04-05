Мнение: Как мы развлекаемся в Кузбассе, он же “край высокой культуры”:(

Есть тут одна гоповская банда, которая мне в последнее время нормально жить не даёт, всё угрожает по телефону, а их главный мудак – и по интернету. Пишут, мол, только попробуй выйти из дома, мы тебя завалим, опустим, тра-та-та, бла-бла-бла… А я всё это сто раз уже читал от местных представителей “высокой культуры” и поэтому думаю – ну, посмотрим, как они это сделают. Пишу им – выхожу, мол (сам к приятелю на Рыбинскую собирался). Они такие – ладно, через сорок минут у подъезда. ОК, думаю, как раз успею сгонять и вернуться. Только до Рыбы дошёл, пишут – ты где, мол, тра-та-та, такой-сякой, мы уже заипались тебя ждать! Странно, думаю, вроде сорока минут ещё не прошло… Ладно, за две секунды долетел обратно до Халтурина, смотрю – ни хрена. И внятного ответа на вопрос, у какого же ни тогда подъезда, так и не дали. А посмотреть, что за долбодятлы мне угрожают, всё-таки хочется. Ладно, пишу – мол, раз вы всё равно здесь, подходите к “Багире”, там, в лесу, без свидетелей, и поговорим за всё (я же не дурак, чтобы у подъезда, при людях, разговоры разговаривать). Ни хрена, так никто и не появился. “А как дысал-то, как дысал!” Да я, да мы, да ты, да “нехай Васька закаже себе гроб…” И ни фига в итоге, как я думал. Так что вот так мы в Кузбассе живём, хотя вроде уже девяностые давно закончились (я думал) и вроде мы все уже взрослые мужики, сами нынешней гопоте по возрасту уже в отцы годимся. И жалею теперь, что только вечер из-за них просрал, лучше бы реферат по современным методам диагностики болезней собак наконец закончил…

И вот хочешь же наконец-то добропорядочной обывательской жизнью жизнь, так хрена с два, не дают же, гады. НАдеюсь, хоть в Рязани, куда я возвращаюсь, такого не будет…

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