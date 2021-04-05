5 причин посмотреть новый сериал “Олег” со звездой “Интернов” Александром Ильиным

На “Пятнице!” стартовал новый комедийный сериал “Олег” со звездой сериала “Интерны” Александром Ильиным в главной роли. В нем среднестатистический тусовщик и лентяй в одночасье становится отцом-одиночкой. И теперь на его плечах не только бизнес, который и без того идет не гладко, но еще три дочери и домашнее хозяйство. Разбираем, почему стоит посмотреть премьеру “Пятницы!”.

Сериал – бенефис Ильина

Александр Ильин давно покорил сердца миллионов телезрителей в комедийном сериале “Интерны”. Но если там у него была заметная, но далеко не главная роль, то здесь на нем держится весь сериал. Он не просто на сто процентов вжился в образ Олега, мужчину, обросшего густой бородой и с солидным опытом за плечами. Актер создавал его вместе с режиссером проекта Зауром Болотаевым, черпая датели из жизни реальных людей.

Тема отцов-одиночек

Несмотря на то, что в начале сериал транслирует явно устаревшую идею, что женщина – истинная хранительница очага и должна делать по дому все без устали, эта повестка довольно быстро сменяется противоположной. Жена Олега делает выбор в пользу карьеры, а ему остается принять новые правила игры и попробовать себя в новой, очень непростой роли. И это действительно важный социальный подтекст, который не обесценивает материнство и домашние заботы, а также способствует тому, чтобы люди наконец поняли: отец, который занимается детьми, – норма.

Олег – русский Лебовски

Интересный факт: внешний образ Олега родился не по сценарию, а по удачному стечению обстоятельств. Александр Ильин по условиям другой роли не мог долгое время сбривать бороду, но она настолько органично подошла его новому персонажу Олегу, что ни у кого не было сомнений: именно так и должен выглядеть главный герой. А в сочетании с темными очками стала очевидна связь с фильмом “Большой Лебовски”. На одной чаше весов у Олега, как и у его кумира, лежит любовь к беззаботной жизни, а на другой – любовь к жене и дочерям. Хотя он, в отличие от того же Лебовски, все же пытается соблюсти баланс и стать хорошим мужем и отцом, не теряя всех своих холостяцких привычек. Чтобы узнать, получится ли ему найти ту самую грань, нужно будет посмотреть весь сезон.

Понятный всем юмор

Весь сериал – это один большой парадокс. И каждый из героев проходит несколько стадий принятия новых жизненных реалий, в которых важное место занимает юмор. Он помогает героям взаимодействовать друг с другом, понимать и принимать себя. Вечная проблема общения отцов и детей, неудачи на работе, взаимоотношения подростков – все это насквозь пропитано ситуациями, на которые просто невозможно смотреть без смеха. Потому что, несмотря на все трудности, эта безумная семейка найдет выход из любой, даже самой курьезной ситуации.

Современная и стильная съемка

Сериал снят на уровне, достойном западных аналогов. Образы героев выглядят свежими и актуальными, а локации местами напоминают съемки клипов. Взять хотя бы “детище” Олега – его бар. Цветовое решение добавляет картине уюта и семейности, а заставку вообще можно рассматривать как самостоятельное произведение искусства.

Сериал имеет смысл смотреть, потому что он многомерный, и над ним трудилась любящая команда как мастодонтов кинематографа, так и талантливых новичков. Это однозначно прорыв в индустрии,

– говорит об эстетике сериала сам Александр Ильин. Поэтому те, для кого форма не менее важна, чем содержание, безусловно получат удовольствие от просмотра.