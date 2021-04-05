 

Путин подписал закон, позволяющий ему еще дважды баллотироваться на пост президента

05.04.2021, 21:04, Разное
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому он сможет баллотироваться еще на два президентских срока. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ, принятый во исполнение поправок к обновленной Конституции, предполагает, что быть избранным президентом можно не более двух сроков. Однако новая норма не распространяется на Владимира Путина, так как он занимал пост президента до вступления в силу поправок к Конституции.

«Обнулить» предыдущие президентские сроки Путина во время рассмотрения поправок к Конституции год назад предложила депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова. «Надо все честно, открыто, публично предусмотреть и вообще отменить ограничения по числу президентских сроков в Конституции», — пояснила она.

Согласно подписанному закону, кандидат в президенты должен быть не моложе 35 лет и проживать в стране не менее 25 лет, а также никогда не иметь иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране.

Также закон, принятый в третьем чтении Госдумой 24 марта и одобренный Советом Федерации 31 марта, вводит новые требования к председателю ЦИК и депутатам. Теперь возглавлять ЦИК сможет гражданин, достигший 30 лет. Также закон позволяет Центризбиркому сокращать информацию о кандидатах в бюллетене для голосования, если в него внесено более десяти кандидатов.

Источник: Новая газета



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