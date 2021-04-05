Путин подписал закон, позволяющий ему еще дважды баллотироваться на пост президента

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому он сможет баллотироваться еще на два президентских срока. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ, принятый во исполнение поправок к обновленной Конституции, предполагает, что быть избранным президентом можно не более двух сроков. Однако новая норма не распространяется на Владимира Путина, так как он занимал пост президента до вступления в силу поправок к Конституции.

«Обнулить» предыдущие президентские сроки Путина во время рассмотрения поправок к Конституции год назад предложила депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова. «Надо все честно, открыто, публично предусмотреть и вообще отменить ограничения по числу президентских сроков в Конституции», — пояснила она.

Согласно подписанному закону, кандидат в президенты должен быть не моложе 35 лет и проживать в стране не менее 25 лет, а также никогда не иметь иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране.

Также закон, принятый в третьем чтении Госдумой 24 марта и одобренный Советом Федерации 31 марта, вводит новые требования к председателю ЦИК и депутатам. Теперь возглавлять ЦИК сможет гражданин, достигший 30 лет. Также закон позволяет Центризбиркому сокращать информацию о кандидатах в бюллетене для голосования, если в него внесено более десяти кандидатов.

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