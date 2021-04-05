 

Мнение: Операции США на Украине. Весна-осень 2014.

05.04.2021, 21:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Операции США на Украине. Весна-осень 2014.

В порядке анонса, в ближайшую неделю на ФАН выйдут 2 больших материала посвященные истории ЧВК Blackwater и ее наследников Xe LLC Services, Academi, Constellis Group.
Карты представленные выше, попались при разборе архивов за 2014-й год, когда поднимал информацию по ЧВК Greystone и Green Group работавших на Украине в 2014-2015 годах. Карты и схемы в свое время выкладывал "Киберберкут" в одном из пакетов документов посвященных поставкам оружия на Украину и ротации контингентов США и НАТО.

PS. Подборка телеграм-каналов по ближневосточной тематике выйдет завтра. По военным каналам ближе к концу недели.
Относительно вопросов по модерации канала https://t.me/boris_rozhin (думаю, там на днях выложу еще пару-тройку интересностей из старых документов), то пока модератора нет и не предвидится, иногда баню каких-то утырков, но системно этим заниматься времени нет, да и желания собственно тоже, поэтому пока что все останется как есть.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.09 / Мнение: Письмо: “Глядя в зеркало”

23.03 / Ученые создали съедобную пленку из морских водорослей для хранения продуктов

06.11 / Трамп заявил о легкой победе на выборах

16.11 / НАСА сертифицировало SpaceX Илона Маска для перевозки астронавтов, положив конец своей зависимости от России

30.11 / Отчаявшиеся – Личное мнение

14.10 / Мнение: О дипломатической истерике Лаврова

21.09 / Названы компактные кроссоверы, которых не хватает в России

08.03 / СМИ о несметных богатствах Лукашенко: Белорусские элиты обирают народ в открытую

12.03 / Подростки могут заражаться коронавирусом чаще, чем пожилые люди – исследование

29.03 / Гинцбург озвучил причину низкой эффективности вакцины от коронавируса у алкоголиков и наркоманов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)