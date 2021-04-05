Мнение: Операции США на Украине. Весна-осень 2014.

Операции США на Украине. Весна-осень 2014.

В порядке анонса, в ближайшую неделю на ФАН выйдут 2 больших материала посвященные истории ЧВК Blackwater и ее наследников Xe LLC Services, Academi, Constellis Group.

Карты представленные выше, попались при разборе архивов за 2014-й год, когда поднимал информацию по ЧВК Greystone и Green Group работавших на Украине в 2014-2015 годах. Карты и схемы в свое время выкладывал "Киберберкут" в одном из пакетов документов посвященных поставкам оружия на Украину и ротации контингентов США и НАТО.

PS. Подборка телеграм-каналов по ближневосточной тематике выйдет завтра. По военным каналам ближе к концу недели.

Относительно вопросов по модерации канала https://t.me/boris_rozhin (думаю, там на днях выложу еще пару-тройку интересностей из старых документов), то пока модератора нет и не предвидится, иногда баню каких-то утырков, но системно этим заниматься времени нет, да и желания собственно тоже, поэтому пока что все останется как есть.

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