 

СК России обвинил президента Аргентины в намеренном заражении коронавирусом после вакцинации «Спутником V»

05.04.2021, 21:02, Разное
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Следственный комитет РФ завел дело в отношении президента Аргентины Альберто Фернандеса по подозрению в сотрудничестве с украинской разведкой.

Согласно материалам следствия, заражение аргентинского лидера коронавирусом имеет предумышленный характер и осуществлялось в тесном взаимодействии с украинскими спецслужбами. Целью этой провокации является дискредитация российской вакцины от коронавируса «Спутник V», превосходящей по своим характеристикам все зарубежные аналоги.

По данным следователей, этот план был непосредственно разработан и предложен администрации президента Аргентины Главным управлением разведки министерства обороны Украины. В настоящий момент идет подготовка к передаче дела в суд.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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