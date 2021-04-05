В Литве в марте выросли продажи автомобилей

В марте на автомобильном рынке Литвы увеличилось количество проданных машин.

За первый месяц весны местные покупатели приобрели свыше 3,4 тысяч новых автомобилей, что на треть выше, чем за аналогичный промежуток прошлого года. Кроме того, за период с января по март 2021 года на рынке Литвы реализовали порядка 8,5 тысяч новых машин, однако этот показатель на 26,6% меньше, чем годом ранее. Наибольшим спросом на местном рынке пользуются модели марки Fiat, на которые приходятся более 1 тысячи машин.

На втором месте указаны автомобили японской компании Toyota. Указывается, что в минувшем месяце продали более 480 машин данного бренда. Специалисты не исключают, что в дальнейшем продолжится положительная динамика продаж в России.