 

Дебютировал новый суперкар Frangivento Sorpasso

05.04.2021, 20:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Компания Frangivento официально презентовала обновленный суперкар Frangivento Sorpasso.

В частности, данный автомобиль уже можно оформить по предварительному заказу. Уже к июлю первые клиенты смогут получить приобретенные экземпляры. Новая модель отличается от предшественника обтекаемым кузовом. Кроме того, модель получила усовершенствованный двигатель, который выдает 610 л.с. мощности. Также планируется выход еще более продвинутой модификации, предусматривающей дополнительный обвес и антикрыло.

Кроме того, изменения коснутся также силового агрегата, который сможет выдать 850 л.с. Прогнозируется, что данная модель получит мультимедийный комплекс Avatar с голосовым ассистентом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.12 / У 70% детей в детдомах Украины задержка развития из-за отсутствия надлежащего ухода – исследование

02.01 / Работавшая в ООН дипломат найдена мертвой в Нью-Йорке

07.01 / В Минздраве заявили, что инкубационный период COVID-19 сократился

04.09 / Израиль захотел наладить дипломатические отношения с Косово

17.10 / Азербайджан заявил об уничтожении Су-25 ВВС Армении

24.12 / Кулеба заявил, что ветирование Трампом оборонного бюджета не скажется на поддержке Украины

27.06 / “Было очень бурное обсуждение во внутрипартийном чате”. В “Слуге народа” отреагировали на заявление нардепа Третьяковой о “детях низкого качества”

15.02 / Гривна подорожала относительно евро

09.07 / Amnesty International осудила обыски у российских активистов

29.12 / Европарламент может одобрить торговое соглашение с Великобританией в марте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)