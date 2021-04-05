Дебютировал новый суперкар Frangivento Sorpasso

Компания Frangivento официально презентовала обновленный суперкар Frangivento Sorpasso.

В частности, данный автомобиль уже можно оформить по предварительному заказу. Уже к июлю первые клиенты смогут получить приобретенные экземпляры. Новая модель отличается от предшественника обтекаемым кузовом. Кроме того, модель получила усовершенствованный двигатель, который выдает 610 л.с. мощности. Также планируется выход еще более продвинутой модификации, предусматривающей дополнительный обвес и антикрыло.

Кроме того, изменения коснутся также силового агрегата, который сможет выдать 850 л.с. Прогнозируется, что данная модель получит мультимедийный комплекс Avatar с голосовым ассистентом.