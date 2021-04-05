CNN: арктическая мощь России вынуждает Соединенные Штаты испытывать страх

CNN по снимкам со спутников оценило состояние Вооруженных сил Российской Федерации. Как утверждают журналисты, арктическая мощь Москвы вынуждает Соединенные Штаты постоянно испытывать страх.

Американское издание CNN опубликовало материалы о проведенном анализе снимков, полученных с космических спутников, ориентированных на Арктику. Для этого было использовано оборудование компании Maxar, чьи технологии позволяют делать точные и детализированные кадры. Изучив фотографии, сделанные из космоса, военное руководство США зафиксировало непрерывное и резкое наращивание военных баз РФ на территории всего арктического побережья.

По мнению Ника Патона Уолша, составлявшего обзор для CNN, РФ владеет оружием с беспрецедентной военной мощью. На Северном полюсе испытываются самые мощные вооружения и технологии, уверен репортер. Такие меры помогут Москве защитить северные территории России, открыв при этом главный судоходный путь в Европу из Азии.

Такие результаты серьезно озадачили как руководство Пентагона, так и Белый дом. Мощь арктических армейских подразделений ВВС РФ вынуждает Соединенные Штаты по-настоящему испытывать страх. Особое беспокойство на Капитолийских холмах вызывают субмарины «Посейдон», которые на Западе уже называют супероружием. Беспилотные подводные лодки способны доставить ядерные ракеты к целям на побережье США. Применение данных судов позволит РФ уничтожить целый ряд крупных американских городов. Не менее напугала американцев противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон», от которой крайне сложно защититься.

Источник: politros.com