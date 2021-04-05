CNN: арктическая мощь России вынуждает Соединенные Штаты испытывать страх
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CNN по снимкам со спутников оценило состояние Вооруженных сил Российской Федерации. Как утверждают журналисты, арктическая мощь Москвы вынуждает Соединенные Штаты постоянно испытывать страх.
Американское издание CNN опубликовало материалы о проведенном анализе снимков, полученных с космических спутников, ориентированных на Арктику. Для этого было использовано оборудование компании Maxar, чьи технологии позволяют делать точные и детализированные кадры. Изучив фотографии, сделанные из космоса, военное руководство США зафиксировало непрерывное и резкое наращивание военных баз РФ на территории всего арктического побережья.
По мнению Ника Патона Уолша, составлявшего обзор для CNN, РФ владеет оружием с беспрецедентной военной мощью. На Северном полюсе испытываются самые мощные вооружения и технологии, уверен репортер. Такие меры помогут Москве защитить северные территории России, открыв при этом главный судоходный путь в Европу из Азии.
Такие результаты серьезно озадачили как руководство Пентагона, так и Белый дом. Мощь арктических армейских подразделений ВВС РФ вынуждает Соединенные Штаты по-настоящему испытывать страх. Особое беспокойство на Капитолийских холмах вызывают субмарины «Посейдон», которые на Западе уже называют супероружием. Беспилотные подводные лодки способны доставить ядерные ракеты к целям на побережье США. Применение данных судов позволит РФ уничтожить целый ряд крупных американских городов. Не менее напугала американцев противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон», от которой крайне сложно защититься.
Источник: politros.com
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