“Это особый вид удовольствия”: Анфиса Чехова объяснила свою любовь к путешествиям в одиночку

Популярная ведущая и актриса Анфиса Чехова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой поделилась с подписчиками своими соображениями по поводу преимуществ путешествий без компании. Публикация знаменитости вызвала массу солидарных отзывов от фолловеров.

Отправной точкой поста телеведущей стал часто задаваемый ей подписчиками вопрос о том, что побуждает её отдавать предпочтение путешествиям без возлюбленного, друзей и ребенка. Как призналась красотка, нередко такая привычка порождает у её поклонников ложное мнение о некотором жизненном “несчастье”. В свою очередь, Чехова выразила свою полную уверенность, что такие круизы являются для неё особым видом удовольствия и даже необходимостью. В частности, целью подобной практики является саморазвитие и самопознание, которых было бы невозможно добиться в компании. Тем более, что телезвезда не испытывает какой-либо тревоги или боязни за свою жизнь и здоровье в ходе свободного от общества отдыха. И в результате – она набирается после завершения путешествий необходимого количества жизненной энергии для дальнейшей плодотворной работы.



“Ведь я, как никто, понимаю себя и чувствую! Поэтому мои путешествия в одиночестве – это моя медитация и моя очень большая работа над собой! Я давно не путешествовала одна и сейчас испытываю просто невероятный кайф! Я и моя Свобода быть с Собой”, – резюмировала хозяйка аккаунта.

Стоит отметить, что многочисленные фолловеры выразили полную солидарность с мнением Анфисы Чеховой, поддержав её приверженность к самопознанию как к средству очищения психологической ауры. Более того, поклонники похвалили приятный стиль изложения любимицы, сравнив её откровения с рекомендациями лучших психологов. За первые часы после опубликования пост набрал более 10 тысяч “лайков”.