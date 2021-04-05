 

ЕКА планируют запустить в космос самый маленький в истории исследовательский зонд

05.04.2021, 20:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Исследователи космического пространства из ЕКА планируют запустить самый маленький в истории исследовательский зонд M-Argo. Его отправят для изучения небольшого астероида в 150 млн километрах от Земли.
M-Argo является не обычным зондом, а кубсатом. Эти миниатюрные космические аппараты выполнены из нескольких кубов с ребром 10 сантиметров. На борту таких кораблей можно размещать небольшие модули для космических исследований. Главные преимущества заключены в размерах, ведь из-за них стоимость запуска одной единицы начинается от 40 тыс. долларов, что по меркам космических программ очень мало. Также такие кубсаты запускают вместе с более внушительными зондами. Это позволяет ещё больше экономить средства. Несмотря на это, ни один из имеющихся кубсатов ещё не преодолевал внушительные расстояния самостоятельно и в этом вопросе M-Argo от ЕКА станет первым.

В настоящее время учёные решают вопрос, к какому именно астероиду отправить M-Argo. В его основе лежат всего 12 кубов, на которых расположены двигатели. Они позволят добраться зонду до нужного места. Также в 12 кубических дециметрах уместилась спектральная камера. С её помощью учёные получат обычные и инфракрасные снимки небесного тела. На борту имеется и лидар. С его помощью удастся получить объёмную модель астероида. В Европейском космическом агентстве объяснили, что M-Argo будет изучать небесное тело меньше 100 метров в диаметре. Его невозможно рассмотреть с Земли, а снаряжать крупные зонды невыгодно. Таким образом, новый космический аппарат позволит получить важные данные. Запуск планируется совершить в 2024 или 2025 году.

Источник: www.vesti.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.04 / Плацебо может работать даже если человек знает, что это не лекарство

11.12 / Мнение: США ввели санкции против Турции за С-400

21.07 / Арест Фургала. Назначение Дегтярева

20.10 / Король Виллем-Александр и королева Максима завершили отпуск в Греции через день после его начала из-за негодования народа

27.09 / Мнение: О скорости выздоровления Навального

19.12 / МВД России создаст киберполицию. Зачем она нужна?

29.09 / В русском языке заменят «И» на «І»

27.11 / “40 лет не общался”: Цымбалюк-Романовская рассказала, почему Джигарханян недолюбливал Конкина

19.08 / Минпромторг России: Всю импортную технику и машины будут окроплять святой водой

07.07 / Младенец родился с противозачаточной спиралью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)