ЕКА планируют запустить в космос самый маленький в истории исследовательский зонд

Исследователи космического пространства из ЕКА планируют запустить самый маленький в истории исследовательский зонд M-Argo. Его отправят для изучения небольшого астероида в 150 млн километрах от Земли.

M-Argo является не обычным зондом, а кубсатом. Эти миниатюрные космические аппараты выполнены из нескольких кубов с ребром 10 сантиметров. На борту таких кораблей можно размещать небольшие модули для космических исследований. Главные преимущества заключены в размерах, ведь из-за них стоимость запуска одной единицы начинается от 40 тыс. долларов, что по меркам космических программ очень мало. Также такие кубсаты запускают вместе с более внушительными зондами. Это позволяет ещё больше экономить средства. Несмотря на это, ни один из имеющихся кубсатов ещё не преодолевал внушительные расстояния самостоятельно и в этом вопросе M-Argo от ЕКА станет первым.

В настоящее время учёные решают вопрос, к какому именно астероиду отправить M-Argo. В его основе лежат всего 12 кубов, на которых расположены двигатели. Они позволят добраться зонду до нужного места. Также в 12 кубических дециметрах уместилась спектральная камера. С её помощью учёные получат обычные и инфракрасные снимки небесного тела. На борту имеется и лидар. С его помощью удастся получить объёмную модель астероида. В Европейском космическом агентстве объяснили, что M-Argo будет изучать небесное тело меньше 100 метров в диаметре. Его невозможно рассмотреть с Земли, а снаряжать крупные зонды невыгодно. Таким образом, новый космический аппарат позволит получить важные данные. Запуск планируется совершить в 2024 или 2025 году.

Источник: www.vesti.ru