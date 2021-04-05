Песков рассказал о формате послания Путина Федеральному собранию

О том, что Владимир Путин готовит текст послания Федеральному собранию, стало известно месяцем ранее. Однако где и когда президент России обратится к парламенту, до недавнего времени не сообщалось. В понедельник, 5 апреля, пресс-секретарь Дмитрий Песков сделал заявления.

По словам представителя Кремля, мероприятие полностью пройдет в очном режиме. Оно запланировано на четверг, 21 апреля. О месте проведения сообщат позже – когда начнется аккредитация журналистов. Также Песков пока не стал анонсировать содержание послания Путина Федеральному собранию.

Стоит отметить, что на 21 апреля был назначен отчет правительства в Государственной Думе. Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков уже сообщил: выступление Михаила Мишустина перенесут. По словам председателя Госдумы, возможная дата отчета правительства – 12 мая.

Напомним, последний раз Владимир Путин выступал с посланием парламенту 15 января 2020 года. Тогда президент России уделил особое внимание изменениям в Конституции РФ. Предполагается, что в этом году глава государства будет говорить о вакцинации, индексации пенсий и спорте.