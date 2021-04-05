 

Мнение: «В лысого не стрелять!»

05.04.2021, 20:38, Разное
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Ко дню рождения «Новой газеты» был приурочен выход в эфир документального фильма о легендарном майоре Измайлове.
Афганец, с началом войны в Чечне он отказался работать в военкомате — отправлять на смерть 18-летних ребят — и поехал в Чечню вытаскивать пленных. И освободил как минимум 174 человека.

Когда смотрел фильм, увидел себя. На 44:30.

25 лет назад я работал в «Вестях» (РТР). В той командировке в Чечню снимал репортажи для «Вестей» об освобождении пленных. Так и попал в кадр…

Неужели уже 25 лет прошло-пролетело…

Источник: Ирек Муртазин



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