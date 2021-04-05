Воспаление материнской чакры – Личное мнение

Известная пранаедением и просветлением чакрочек подружка Саши Зверевой Зелёная богиня Ирена Понарошку посадила одного из своих детей на диету.

В папу пошёл, решила просветлённая. Унаследовал от отца «неуемный аппетит вкупе с достаточно флегматичным метаболизмом».



Фото: Соцсети

За каждый сброшенный килограмм — ценный приз 7-летнему сыну. За каждый набранный — наказание.

Я хоть и не мать, не родила сперва, чтобы давать советы, но разбираюсь в фитнесе и правильном питании чуть ли не лучше всех в нашей стране.

Решила посмотреть, что мамаша творит с ребёнком:

«Серафим Саныч уже больше двух месяцев не ест после 19.00, в два раза уменьшил порции, обходит стороной сладкое и мучное, выпивает не меньше литра чистой воды в день и тренируется 6-7 раз в неделю!»

Что тут сказать? На мой профессиональный взгляд такое вполне можно квалифицировать как издевательство над ребёнком.

Для взрослого человека такой метод мог бы сработать, если применять его интервально. Месяц тренировок и питания, сбалансированного по КБЖУ, второй месяц — поголодать.

Если же голодать при 6-7 тренировках постоянно, без перерыва, гореть будут мышцы, а не жировая прослойка. Организм очень быстро подстроится под условия недостаточности питания и, оставляя запас быстро извлекаемой энергии (жира), уничтожит мышцы.

Но то — у взрослых. Что произойдёт с ребёнком с его быстрым метаболизмом, так вообще лучше не представлять.

Если ваш ребёнок пошёл в папу, с которым вы развелись, это ещё не повод сажать малыша на диеты. Толстенький? Заставляйте больше двигаться, отдайте на спорт, пусть читает книги, учится — мозг потребляет до четверти входящих с едой калорий.

Ограничения в питании до половины привычной порции допустимы только во взрослом возрасте и только для людей, чей процент жира выше 30, когда человека нужно срочно спасать от проблем с сосудами и сердцем.

Я допускаю мысль, что Ирэна хочет, как лучше. Чтобы сын не вырос таким, как папа. Чтобы не жрал и не был толстым.

Но «толстота» ребёнка не измеряется в килограммах! Ну, ёлки ж палки! Мальчик растёт, набирает мышцы и увеличение цифры на весах — это хорошо и правильно!

Если же 7-летний мальчуган уже похудел на 5 кг с декабря, то это говорит не о его здоровье, а о вероятных проблемах.

Вот написала очевидные вещи, перечитала. И понимаю, что эта мать меня не услышит — у неё своё индивидуальное просвещение чакр.

И кстати, посмотрела на пацана — да нифига он не толстый, хороший мальчик.

А вот куда смотрят социальные органы?

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