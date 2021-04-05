Разнообразие физической активности улучшает самочувствие людей с тревожностью



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Исследование провели ученые из Университетской психиатрической клиники в Базеле с участием 106 пациентов с различными психическими заболеваниями. В основном добровольцы страдали от хронической тревожности и обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Некоторые из них проходили лечение в стационаре, другие получали медпомощь амбулаторно.

В течение недели добровольцы носили с собой смартфон с GPS-навигатором, который отслеживал их передвижения. Пациенты, которые лечились в больнице, могли в любое время выходить из своей палаты, кроме того, врачи поощряли любую активность, позволяющую сохранять важные жизненные привычки: спонтанные прогулки, пробежки, беседы с окружающими и т. п. Все участники заполняли анкеты, в которых оценивали свое самочувствие и психическое благополучие.

По окончании наблюдательного периода выяснилось, что даже у самых активных добровольцев не уменьшились симптомы их заболевания. Однако авторы исследования сделали важное открытие: чем больше участники посещали разных мест и вовлекались в разного рода активности, тем выше был их уровень психологического комфорта. В то же время респонденты, которые сознательно передвигались только в ограниченном пространстве (в основном из-за фобий) испытывали больше депрессивных симптомов.

«Наши результаты показывают, что для уменьшения симптомов психических расстройств одной физической активности недостаточно, однако она может улучшить субъективное ощущение благополучия», – написали ученые.

Ранее ученые из Германии выяснили, что обычная повседневная активность вроде прогулки до трамвайной остановки или подъем по лестнице дают возможность людям чувствовать себя более энергичными и бодрыми. Чтобы поддерживать себя в тонусе в условиях самоизоляции, авторы исследования рекомендовали почаще подниматься и спускаться по лестнице в доме.