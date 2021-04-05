 

В США два брата-подростка убили свою семью и покончили с собой

05.04.2021, 20:31, Новости дня
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Шесть человек были найдены мертвыми в доме американского города Аллен штата Техас. По предварительной версии следствия, два подростка убили членов своей семьи, а затем покончили жизнь самоубийством, сообщили в полиции города.

В понедельник сотрудники полиции, которых вызвал друг погибшей семьи, обнаружили мертвыми двух братьев, их сестру, отца, мать, а также бабушку. Отмечается, что самой молодой жертве было 19 лет, информирует The Dallas Morning News.

Правоохранители считают братьев подозреваемыми. «Очевидно, два брата договорились покончить жизнь самоубийством и в конечном итоге забрали с собой всю семью», – сказал сержант полиции Аллена Джон Фелти.

Полиция считает, что инцидент произошел в субботу.

В марте житель Москвы убил топором сожителя своей дочери, а затем покончил с собой, девушка тяжело ранена, возбуждено дело.



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