Названо главное препятствие для полетов в дальний космос

Пониженное магнитное поле или его полное отсутствие являются основным препятствием для полетов в дальний космос, поскольку это может негативно влиять на космонавтов, сообщил научный руководитель Института космических исследований РАН академик Лев Зеленый.

«Может быть, у будущих космонавтов надо эту магнитную чувствительность тоже проверять, не только брать анализ простаты, как сейчас это делается, и другие сложные анализы, а проверять на чувствительность к изменению магнитного поля», – сказал он на международном симпозиуме «Человек в космосе» в Москве, передает РИА «Новости».

По словам Зеленого, у космонавтов может проявляться негативный эффект при длительном пониженном или полном отсутствии магнитного поля в дальнем космосе. На данный момент, космонавты сдают многочисленные анализы, на основании которых врачи допускают их к полетам в космос.

Ранее руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что российские разработчики задумали создать сверхтяжелую ракету, способную доставлять до 200 тонн груза на Луну и Марс.