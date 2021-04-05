 

Названы сроки начала испытаний подводной лодки «Магадан» Тихоокеанского флота

05.04.2021, 20:30, Новости дня
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Заводские ходовые испытания дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Магадан» Тихоокеанского флота начнутся в июне, заявили в Минобороны России.

«Заводские ходовые испытания «Магадана» планируется начать в июне», – цитирует ведомство ТАСС. Уточняется, что подводная лодка после спуска на воду находится на завершающем этапе достройки у причала завода.

«Магадан» – третья подводная лодка серии субмарин проекта 636.3 для Тихоокеанского флота, заложена 1 ноября 2019 года.

Напомним, «Адмиралтейские верфи» (Петербург) спустили на воду третью большую дизель-электрическую подводную лодку «Магадан» для Тихоокеанского флота в марте.



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