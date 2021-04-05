Мнение: Сокращение заключённых в России, исправительные центры и протесты в тюрьмах США

1. Число заключённых в России в 2020 году впервые снизилось до полумиллиона человек и продолжает быстро сокращаться. Количество свободных мест в тюрьмах заметно опережает количество желающих их занять. Обеспокоенные журналисты пишут, что «в России скоро будет некому сидеть»:

https://www.kommersant.ru/doc/4704792

В колониях количество отбывающих наказание сократилось на 11,1%, тогда как в СИЗО, напротив, выросло более чем на 6,5%. Общее же число заключенных в России составило около 483 тыс. человек, тогда как в 2019 году их насчитывалось 524 тыс. Эксперты увидели тревожный сигнал в росте числа содержащихся в СИЗО, а снижение общей численности заключенных связали с падением уровня преступности и демографической ситуацией.

О сокращении числа заключенных в российских колониях и СИЗО в четверг заявил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, выступая в Совете федерации. По его словам, эта тенденция в местах лишения свободы наблюдалась весь 2020 год, где к 1 января 2021 года их количество снизилось на 47 479 человек. Притом что лимит для заключенных в исправительных учреждениях составляет 591 117 мест, в прошлом году там содержалось 378 688 человек. Количество подозреваемых, обвиняемых и осужденных, которые содержатся в 209 СИЗО и 86 помещениях, функционирующих как следственные изоляторы, выросло в 2020 году на 6439 человек. При лимите в 122 тыс. мест их численность к 1 января 2021 года составила 104 220 человек.

2. В Минюсте намерены разгрузить российские колонии ещё в полтора раза:

https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/03/12/861239-minyust-planiruet-sokratit-chislo-zaklyuchennih-v-koloniyah-v-15-raza-k-2030-godu

Минюст к 2030 г. планирует сократить число заключенных в колониях примерно в 1,5 раза — до 250-300 тыс. человек благодаря увеличению мест в исправительных центрах, заявил министр юстиции Константин Чуйченко на заседании коллегии ФСИН по итогам прошлого года.

«К 2024 г. в исправительных центрах и изолированных участках, функционирующих как исправительные центры, необходимо кратно увеличить количество мест для осужденных к принудительным работам, а к 2030 г. — полностью обеспечить имеющиеся потребности», — цитирует ТАСС министра. По его словам, снижение количества лиц, находящихся в местах лишения свободы, уменьшит финансовую нагрузку.

Исправительные центры, где проживают граждане, которым присудили принудительные работы, выглядят как нечто среднее между общежитием и больницей:

https://www.znak.com/2017-02-13/tyurma_po_evropeyski_v_rossii_nachali_rabotat_ispravitelnye_centry

https://ntm13.ru/news/v-kp-8-ufsin-rossii-po-respublike-mordoviya-otkrylsya-uchastok-funkcioniruyushhij-kak-ispravitelnyj-centr/

Полагаю, многие россияне вполне согласились бы иметь такую «исправительную» кухню у себя дома:

Находящиеся в ИЦ граждане могут временно покидать их, ездить в отпуск, свободно встречаться с родственниками. Женщины могут проживать вместе с мужчинами в одном и том же заведении. Люди получают зарплату, 5-20% которой отдают государству, а из оставшейся суммы оплачивают коммунальные услуги.

Пожалуй, это лишь немногим не дотягивает по уровню до легендарных «шикарных условий» в «пятизвёздочных европейских тюрьмах», куда некоторые наши граждане в 1990-е годы садились вполне сознательно.

3. В тюрьмах США всё по-прежнему плохо. Гендиректор телеканала RT Алексей Николов цитирует известную политзаключённую Марию Бутину, которая успела близко познакомиться с американскими тюремными порядками:

https://a-nikolov.livejournal.com/516184.html

В США заключённые тоже пару раз за последние 5 лет объявляли голодовку.

Спойлер: это очень плохая идея для заключённого в американской тюрьме. Очень, очень плохая.

В граде на холме никто насильно кормить не будет, ровно как и исполнять ваши требования. В тюремной книжке с правилами, которая раздается каждому при приемке, черным по белому указано, что протесты в тюрьмах – запрещены, а нарушителей ждут серьезные последствия. В 2016 и 2018 годах, когда американские зэки все же решили испытать администрацию тюрем, объявив голодовку, отказавшись работать и выдвинув требования, которые включали “улучшение условий содержания в тюрьмах, возвращение в систему условно-досрочного освобождения (его нет в федеральных тюрьмах, если кто не в курсе), улучшение качества медпомощи, запрет на использование пыток, помещение человека на длительные сроки в карцер (solitary confinement) и прекращение лишения избирательных прав около 6 миллионов американцев, осужденных за тяжкие преступления и лишенных права голоса после освобождения до конца своих дней”, одно из самых главных требований было – немедленное прекращение принудительного труда в обмен на мизерную заработную плату или без таковой вообще, широко распространенную практику в тюрьмах США, которую организаторы забастовки называют современной формой рабства, все закончилось для них очень печально.

Последствия для смельчаков, принявших участие в акции, и, верно, придумавших, что они в американской тюрьме смогут “прожать” администрацию, были очень болезненными. Кормить насильно никто не стал – три дня, как и положено, им предлагали еду на подносах, а потом… часть отправили в одиночные карцеры, чтобы “исключить контакт с другими заключёнными”, остальных – заковали в кандалы и распределили по тюрьмам с более суровыми условиями содержания, например, для “смертников”, тех, кого ждёт смертная казнь, а тюрем в Америке много – хватит на всех, не зря ж это самая “сидящая” страна в мире с наибольшим числом заключённых на душу населения. Далее – естественно лишили права на переписку, звонки на волю, прав на использование тюремного магазина, получение книг, посещение библиотеки, а всю тюрьму закрыли на локдаун, запретив визиты всех посетителей. Через 18 дней все проблемы были улажены, все заключённые прекратили голодовку, правда, наказание по каждому случаю довели до конца – многие на годы остались в одиночках и тюрьмах особого строгого режима. Случаев смерти от голода зафиксировано не было, но даже если бы кто-то решил голодать до конца, – пожалуйста, тюрьма лишь обязана написать бумагу, что, мол, не хочет, как хочет, тем самым сняв с себя ответственность за смерть заключённого. Свобода ж, она такая, господа и дамы. Торжество абсолютной свободы по-американски.

https://www.theguardian.com/us-news/2018/aug/31/us-inmates-prison-strike-retaliation