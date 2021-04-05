Мнение: В результате удара беспилотника ВСУ погиб ребенок, ему было всего 5 лет.

В публикации предоставленной мною в Уважаемое сообщество dostalo фото убитого младенца не соответствовало действительности, поэтому оно удалено.

Царство Небесное, вечный покой убиенному младенцу.

Ангельски чистая душа младенца уже у Христа, а убийцы достойны наказания. И те, кто отдавал приказ, и те, кто его исполнял, и та рука, что привела к его гибели.

На душе скверно, первый раз за многие годы мною была подана не совсем правдоподобная информация, а именно- фото убитого вчера малыша в ДНР .

Подана не по глупости, практически все новостные паблики в сети преподносили это фото как единственно верное.

Многие взяли его за основу и я в том числе, со вчерашнего вечера, когда ситуация с подлогом начала проясняться на душе стало нехорошо.

Так нельзя делать, тот кто выдал в широкую огласку лицо мальчугана убитого в 2014 году взял на душу грех, нельзя делать подобное, не правильно и не по человечески, это называется информационной подтасовкой.

Эти люди убили его во второй раз.

Понятно, что многие люди в порыве негодования и скорби взяли эту информацию за основу, и их можно понять, подобным среди людей не шутят.

Впрочем, Господь судья людям сделавшим такой информационный вброс, по всей видимости им должно быть стыдно за подобный поступок, может быть.

Мне стыдно что я поверил им на слово, и я это признаю.

Я прошу извинения у читателей за данное недоразумение.

Теперь о официально предоставленной информации по случаю гибели этого малыша, она считается основополагающей и комментировать её не считаю необходимостью, долго живу, во многой мудрости много печали и кто умножает познания умножает скорбь

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Украинские каратели только что (03.04.2021) убили 5- летнего ребенка в п. Александровское!

В результате сброса боеприпаса с украинского БПЛА погиб ребенок 2016 г.р. и ранена женщина 1954 г.р. Солдаты 59 бригады ВСУ применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный взрывным устройством. Объектом для совершения террористического акта украинский боевики выбрали жилой район н.п. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, где и произвели сброс взрывного устройства вблизи дома по адресу ул. 2-я Дорожная д.36. В этот момент во дворе находились ДВА мирных жителя. В результате погиб ребенок 2016 г.р. и получила ранения различной степени тяжести местная жительница 1954 г.р., которая была доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь”.

Вот такие надписи делают солдаты ВСУ на снарядах перед обстрелом. Они пишут “ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ”, а потом стреляют этими снарядами по жилым кварталам и убивают детей, женщин, стариков и прочих гражданских. РАЗРЫВНЫЕ СНАРЯДЫ, СМЕРТЬ И ОГОНЬ – вот что готовит нацистская Украина детям и всему народу Донбасса! ВСУ готовятся к штурму. Техника стянута к линии фронта. Солдаты готовы. И теперь все готово к БОЛЬШОЙ БОЙНЕ и ГЕНОЦИДУ, теперь нужен только один приказ из Генштаба ВСУ чтобы тысячи нацистов, словно бешеные псы, сорвались с цепей и ринулись творить расправу в наших мирных городах!”

МАЛЬЧИКА ПЯТИЛЕТНЕГО УБИЛИ УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ, В ДНР, В АЛЕКСАНДРОВСКОЕ (ДЕБАЛЬЦЕВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ). 59 украинская бригада, командир – Шаповалов (все его данные известны).

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