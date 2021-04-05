Мнение: Письмо: “Этот метод сработал”

Вот очень смешное письмо.

Автор назвала его “не мечты, а планы”.

Она не мечтает о хороводе мужчин, а планирует его. Причем в планируемом хороводе есть и “люди, знаменитые не в узких кругах, а в принципе в нашей стране”.

Автор придумала метод, как фантазии переводить в реальность, и щедро делится им.

Разбирайте сами это… чучело огородное.

gamundcheh

Здравствуйте, уважаемая Эволюция. На днях у вас было письмо от “девушки с книжкой”, которая улетела в иллюзорный мир, фантазируя о себе нереальной. Это, понятное дело, совсем плохо. Но ведь поле своих фантазий можно использовать не только для мечтаний, но и для моделирования реальных ситуаций? Не зря говорят и вы говорили, что мозг не различает, в реальности что-то происходит или только в голове, а значит, наверное, можно прибавить себе опыта, проживая, например, ситуации из вашего блога, но адаптируя под свою личность и свои реалии. Пусть это не будет реальным опытом, но если нет физической возможности попрактиковаться, хоть в какой-то степени эфемерная практика тоже может пойти на пользу, кроме реальной практики есть же ещё эмуляторы и они во многих дисциплинах успешно используются.

Мне 34 года и раньше я тоже любила помечтать о том, какая я красивая и идеальная и как герои фильмов в сюжете меня любят и мной покоряются. То есть, тоже была девушкой с книжкой. Но это мне не помешало выйти замуж, завести ребенка и до сих пор жить нормальной семейной жизнью. Но мне всегда хотелось не любовника даже, а чтобы в меня был кто-то влюблен, почувствовать вот эти эмоции как в юности. Может поэтому я строила себе в голове миры, основанные на сюжетах книг и фильмов. Потому что в реальности не могла себе позволить никаких связей, хотя (предвкушаю сарказм комментаторов) желающие со мной иметь какие-то связи разной степени близости, были и в немалом количестве. Но я мужу никогда не изменяла, все кончалось только поцелуями. Причем были люди гораздо выше меня по Оз, знаменитые не в узких кругах, а в принципе в нашей стране. Видимо, внешне я привлекаю мужчин, да и по характеру, наверное, лёгкая и интересная. А дальше я не знаю, как бы было, потому что всегда пугалась и обрывпла связь.

Конечно, есть мужчины, которые изначально мне нравились, обычно позже они тоже обращали на меня внимание и мне хотелось всегда просто убедиться, что я у них вызвала влюбленность, мне этого хватало и хватает. И вот в этом как раз и тема моего письма. Я начинаю моделировать, как я в гипотетической ситуации, которая реально может сложиться или которую я могу подтолкнуть, себя должна повести (используя знания и общие схемы вашего блога), чтобы стать интересной человеку и подрастать или хотя бы не уронить свою СЗ. Думаю, это нормальное желание и будет белым пальто сказать, что СЗ для понравившегося мужчины я растить совсем не хочу.

И я начинаю думать, какая ситуация скорее всего случится и как я должна себя повести. Например, есть сейчас мужчина, который мне нравится и я ему нравлюсь тоже (он мне постоянно пишет, какие-то приятности делает, хотя мы общаемся на вы и нас ограничивает вынужденная дистанция и мы оба несвободны). И я понимаю, что рано или поздно случится ситуация, что мы останемся вдвоем и он захочет меня поцеловать. Я думаю, что сразу ответить на поцелуй – это неплохо, но лучше сделать красивее – развернуться и уйти, чтобы он не понял, а скорее расстроился, а потом резко вернуться и начать целоваться с горящими глазами. Это было у вас описано и мне кажется это очень красиво и даст сильную раскачку эмоций – сначала страх и стыд, а потом вдвойне сильнее радость от взаимности. Чтобы мысли об измене были менее сильными, чем воспоминания об этом поцелуе.

Или ещё пример: с одним молодым человеком у меня был романтик, но он потом узнал, что я замужем и пропал. Но у нас новые знакомые и он будет меня через них искать или в любом случае сделает так, чтобы мы оказались в одном месте. Я думаю тогда делать вид, что ничего не происходило, мило общаться и, когда он вызовет меня на разговор, то говорить, что я не помню, что было и не верить в то, что он будет говорить. Ведь на самом деле ничего и не было.

Просто как пример привожу, таких моментов может быть много. Главное, что я стараюсь делать – это не терять спонтанность. То есть, представить, “записать на подкорке” и больше об этом не думать, чтобы в случае, когда свершится эта ситуация, делать не по шаблону, а с воздухом и энергией. Получится вроде как внутренняя установка есть, а эмоции живые.

Ну и все эти ситуации, которые я моделирую, мне кажется, не являются планом штурмана, во всех них главная роль отведена мужчине. То есть, я сама не веду ситуацию к тому, что мне надо, но чутко реагирую на то, что предлагает мужчина. Без моделирования, кстати, я думаю, шансов отреагировать правильно в разы меньше.

Получается, что это не слив энергии в фантазии, а план и подготовка к событиям в жизни.

Надеюсь, я не пошла по пути роста короны, а сумела с адекватной оценкой себя и ситуации строить стратегию в отдельно взятой ситуации на ближайший конкретный момент. Уже два раза этот метод у меня сработал, когда я только начала свою фантазию направлять в конструктив.

Спасибо, если прочитали. Надеюсь, это будет вам интересно.