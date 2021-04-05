Мнение: Визит в Катар

Президент Украины Зеленский прибыл с официальным визитом в Катар. Это не экстренный визит, такие визиты готовятся заранее, но время выбрано достаточно показательное – растет обострение обстановки вокруг Донбасса, туда стягиваются войска (как украинские, так и российские), а в это время Зеленский спокойно летит в зарубежную поездку.

Однако нужно понимать, что Катар – ключевой союзник Турции в регионе, а ко всему прочему – один из крупнейших собственников Роснефти (18% пакета акций), а значит – имеет влияние и на российскую экономику, и на российскую политику. В таком случае логика визита Зеленского как раз перед возможным столкновением на Донбассе с Россией получает некоторое объяснение.

Турция не собирается упускать возникающие перед ней возможности на Украине, а потому вне всякого сомнения, будет использовать все наличные инструменты для продвижения своих интересов. Катар, как возможный посредник между Роснефтью (а по сути Кремлем) и Киевом – достаточно серьезный козырь Турции, которым она может эти интересы продвигать.

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