 

Мнение: Визит в Катар

05.04.2021, 20:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Украины Зеленский прибыл с официальным визитом в Катар. Это не экстренный визит, такие визиты готовятся заранее, но время выбрано достаточно показательное – растет обострение обстановки вокруг Донбасса, туда стягиваются войска (как украинские, так и российские), а в это время Зеленский спокойно летит в зарубежную поездку.

Однако нужно понимать, что Катар – ключевой союзник Турции в регионе, а ко всему прочему – один из крупнейших собственников Роснефти (18% пакета акций), а значит – имеет влияние и на российскую экономику, и на российскую политику. В таком случае логика визита Зеленского как раз перед возможным столкновением на Донбассе с Россией получает некоторое объяснение.

Турция не собирается упускать возникающие перед ней возможности на Украине, а потому вне всякого сомнения, будет использовать все наличные инструменты для продвижения своих интересов. Катар, как возможный посредник между Роснефтью (а по сути Кремлем) и Киевом – достаточно серьезный козырь Турции, которым она может эти интересы продвигать.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.11 / Мнение: Про игры школьников в концлагере

05.11 / В Тулу приехал уникальный поезд-музей истории ВОВ “Поезд победы”

04.09 / Настя Ивлеева вырвалась на сцену шоу «Танцы» во время выступления участника

18.09 / Военный эксперт объяснил, почему Путин поддержал Лукашенко

01.09 / Мнение: Путин и дети в погонах

18.01 / Bestzaim

21.03 / Владельца сети «Розовый кролик» не пустили в Австралию

28.02 / Известный российский техноблогер госпитализирован с острой рекламной недостаточностью

21.03 / Айза Долматова рассказала о жизни без секса

23.10 / В Челябинске смерть младенца пытались выдать за похищение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)