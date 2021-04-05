 

Как Виктория и Дэвид Бекхэм, Кэти Перри и Орландо Блум, Мария Шарапова и другие отметили Пасху

05.04.2021, 20:12, Разное
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Вчера, 4 апреля, весь католический мир отмечал Пасху. По традиции, многие селебрити делились семейными снимками с подписчиками. Для некоторых это был действительно праздник с играми и переодеваниями, а кто-то просто весело провел первое воскресенье апреля на природе. Потретами семей в полном составе порадовали Дэвид и Виктория Бэкхем, актрисы Джессика Альба и Алисса Милано. Другие же показывали своих детей частично: молодая мама, модель Джиджи Хадид, опубликовала новое фото дочери в костюма зайчика, тоже самое сделала Ники Хилтон. А вот актриса Дженна Дьюэнн впервые показала на праздничном снимке лицо старшей дочери.

Не обошлось без забавных видео. Например, актриса Кейт Бекинсейл покормила детенышей кенгурят, Энтони Хопкинс исполнил праздничную песню, а Бритни Спирс и ее бойфренд Сэм Асгари решили потренироваться с утра, чтобы потом успешно поохотиться за пасхальными яйцами.

Как католическую Пасху встретили Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми – сыновьями Бруклином, Ромео и Крузом, дочерью Харпер – и невесткой Николой Пельтц, молодые родители Кэти Перри и Орландо Блум, российская теннисистка Мария Шарапова, звездное семейство Кардашьян-Дженнер, Риз Уизерспун, Джессика Альба, Алисса Милано и другие звезды, смотрите в нашей галерее. Чтобы перейти в нее, также можно кликнуть на фотографию ниже.

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