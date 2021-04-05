Под угрозой анафемы

В отличие от богобоязненных чиновников рядовые жители Самары не готовы отдавать парк под церковную застройку.

Почти месяц жители самарского жилого комплекса «Ботанический» борются с застройкой Русской православной церкви (РПЦ) на части бывшей территории Ботанического сада. Люди добиваются сохранения участка за парком, но им вместо деревьев предлагают детский православный центр. Городская администрация не видит в этом проблему.

В 2018 году жители комплекса заметили, что на территории Ботанического сада самарская епархия (ЕРПЦ) установила маленькую часовню. Однако ни паспорта, ни разрешения на строительство у объекта нет до сих пор.

Спустя год соседняя от часовни часть парка также начала застраиваться. По словам местных, там предполагалось строительство епархиального центра дополнительного образования для детей. Но после жалоб жителей работы приостановили до марта 2021 года.

Теперь местные вновь жалуются на шум и разлетающуюся по всему микрорайону грязь от строительной техники.

«Никто с церковью ругаться не будет»

27 марта у маленькой синей часовни напротив ЖК «Ботанический» я встретился с основателями инициативной группы местных жителей Владимиром Ляпиным и его другом Сергеем.

— В 2018 году перед нашими окнами начали возводить маленькую часовню, — рассказывает историю конфликта Владимир. — До сих пор на нее нет никаких документов, даже паспорта объекта. Через год начали эту застройку, но тогда ее удалось остановить через жалобы.

Часовня напротив ЖК «Ботанический». Фото: Артем Элекин / специально для "Новой"

— Теперь епархия вернулась к застройке, хотя проблема с документами осталась прежней. Как им разрешили строительство? — возмущается Сергей. — По территории жилого комплекса развозят грязь, ломают дороги и нарушают ПДД. Уже был свидетелем их работ ранее. На улице Фрунзе, рядом с желтым детским садом, стояло заброшенное здание, которое выделили епархии. Тогда строители вырывали стены, просто накидывая на них трос. Никакие строительные нормы не соблюдали.

По мнению инициативной группы, под предлогом строительства образовательного центра для детей ЕРПЦ скрывает возведение очередного храма. При этом, недалеко от жилого комплекса уже стоит церковь.

— Сейчас епархия заявляет, что строит объект для детей, а потом там окажется храм, — подозревает Ляпин. — Если верующие хотят помолиться, то пусть идут в ближайшую церковь, тут недалеко — 900 метров. Мы же до школ и детских садов добираемся долго, да и не все готовы нас принять.

— Как «Магниты» расставляют, — шутит его друг.

Также местным жителям до сих пор неизвестно, как часть территории Ботанического сада, относящегося к «Самарскому университету», перешла к епархии. Образовательное учреждение лишь подтверждает факт того, что часть парка ему не принадлежит.

К разговору подключается муниципальный депутат Октябрьского района Вадим Алексеев — молодой человек в серой куртке и с рюкзаком.

— Слушания насчет участка проходили 2 ноября 2020 года, но тогда обсуждали уже статус перехода земли. Администрация разместила информацию об этом на своем сайте и в «Самарской газете», — объясняет Алексеев.

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— Будем честны, про эти площадки жители даже не знают. Так, чиновники публикуют информацию, исполняя свои обязанности, но до местных она не доходит. А как земля перешла к церкви, не знаем.

Местные власти, по мнению активистов, проблему «обходят стороной», а некоторые вовсе опасаются анафемы.

— Не хотят ругаться с РПЦ. Кто-то глубоко верующий, а кто-то не желает ссориться с частью избирателей, — с грустью признает Ляпин.

— Получается вечный диалог отписками между Департаментом строительства и администрацией Октябрьского района, — с улыбкой дополняет Вадим Алексеев. — Неизвестно, сколько он уже длится, но имитация деятельности получается качественной.

— Я разговаривал с главным архитектором района. Он вообще является сторонником строительства храма, а про православный детский центр не слышал, — рассказывает Сергей. — Он заявил, что участок не входит в муниципальную собственность, хотя вся информация о застройке передавалась в департамент строительства. Там ему отвечали, что «это не капитальные работы, поэтому не вмешиваются». В итоге, архитектор мне сказал: «Поймите, никто с церковью ругаться не будет, никто не любит анафему».

После встречи с инициативной группой я связался с местным жителем Александром Сергеевым, он одним из первых заметил изменения в статусе парка. Мужчина опасается, что в будущем епархия продолжит изымать участки у парков и заповедников с согласия чиновников.

— Три года назад застраиваемая часть имела статус «Особо охраняемой природной территории» (ООПТ), заповедную зону Р-4 в ПЗЗ и входила в федеральную собственность, — рассказывает Александр. — Но в декабре того же года бывший председатель областного Правительства Александр Нефедов постановил увеличить площадь парка — добавили землю у оврага, но вырезали 25 соток на углу улицы Врубеля/Мичурина. Так сняли статус ООПТ. В 2020 году Департамент строительства внес территорию в зону Р-1. А в феврале 2021 года епархия получила градостроительный план участка от ведомства. Но неизвестно, как федеральная собственность перешла к церкви.

Работы на бывшей территории Ботанического сада. Фото: Артем Элекин / специально для "Новой"

В ответ на бездействие местных чиновников инициативная группа намерена обратиться к губернатору Дмитрию Азарову и в прокуратуру, готовит письма федеральным органам и требует новых общественных слушаний. Местные не собираются сдаваться, даже под угрозой анафемы.

Официально

«Этот участок принадлежит епархии и там позволяется строить образовательное учреждение, — сообщили «Новой газете» в департаменте строительства Самары. — Градостроительный план земельного участка, отображающий в соответствии со ст. 57.3 градостроительного кодекса принадлежность земельного участка к территориальной зоне по ПЗЗ и все разрешенные виды использования, выдан в 2021 году правообладателю земельного участка — ЕРПЦ. Этот документ не является разрешением для строительства, а просто обеспечивает информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования и строительства. Ни физическое, ни юридическое лицо за разрешением на строительство на указанном земельном участке в органы местного самоуправления не обращалось. К основным видам разрешенного использования зоны Р-1, в соответствии с действующими правилами застройки и землепользования, относятся объекты, предназначенные для просвещения дошкольного, начального и среднего общего образования».

«Никакой застройки на территории Ботанического сада нет, — объяснили нам в пресс-службе Самарской епархии. — В течение длительного периода шел процесс по переоформлению этого участка. Сейчас он не является частью сада, а находится в собственности Самарской епархии. Там достаточно давно запланировано строительство филиала Детского епархиального образовательного центра. Ведутся подготовительные работы».

В администрации городского округа Самары «Новой газете» ответили, что данная земля действительно принадлежит ЕРПЦ, поэтому «вопросы строительства на участке не находятся в компетенции городского профильного Департамента».

Противники застройки парка начали сбор подписей.

Артем Элекин

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