Мнение: Потери в подразделениях ГРУ в ходе 2-й Чеченской войны

Cводная статистика по потерям частей ГРУ в ходе 2-й Чеченской войны.

Потери в подразделениях (ооСпН и в/ч 92154) ГРУ в годы второй кампании в Чечне.

С началом боев в Дагестане, спецназ ГРУ как и в 94 году активно включился в работу с первых дней, а группы 22-й бригады с первых часов. Так например в Бердске всего за несколько дней был собран сводный отряд, который сразу же убыл в Каспийск.

После окончания боев в Дагестане, и перемещения ОГВ в Чечню, армейский спецназ действовал на всех направлениях где выдвигались войска. Активно работал по направлению к Грозному, в Аргунском и Веденском ущельях, на границе с Ингушетией и Грузией (Итум-Калинский десант), принимал участие в операциях в Комсомольском, в штурме самого Грозного, и в целом на плечи разведгрупп легла работа в горно-лесистой местности республики.

Всего же на пике активной фазы (лето 1999-лето 2000) в Чечне действовала группировка из 7-го ооСпН, а также 45-го полка и «Сенежа», суммарно же количество разведчиков доходило до примерно 2000, что вытекает в ~90 разведывательных групп. Все они действовали как автономно, так и в составе разведотрядов или придавались другим подразделениям ОГВ.

На конец сентября 2000-го года, потери спецназа ГРУ составили 87 убитых, и 198 раненых. Так например наибольшие потери были во 2-й бригаде (33), и 67-й (23), но тут нужно понимать что эти цифры не совсем отражали результат работы. Из 33 во 2-й бригаде, 25 погибли 21 февраля под Харсеноем, а цифра в 23 «двухсотых» бердчан это итог двух боев под Серноводском и Автурами, которые суммарно вылились в 14 погибших.

К марту 2001 года потери увеличились, и составляли уже 321 «трехсотый» и 98 «двухсотых», наименьшие потери были в в/ч 92154 — 8 раненых, 5 убитых. Среди бригад же наименьшие потери были в 14-й, которая потеряла 5 человек убитыми, и 50 ранеными. К 2004 году в Чечне действовала группировка из ооСпН 2, 3, 10, 12, 14, 16, 22, 24 и 67 бригад спецназа, которые работали меняя или друг друга, или же сами себя (что чаще). При этом еще в 2000-го для ротации бердского отряда привлекался батальон 24-й ОБрСпН, который проходил также — 691-й отряд (привет всем тем, кто думает, что Ульман служил в Бердске).

К концу второй кампании (режим КТО снят в 2009 году, но отряды были выведены раньше), потери в подразделениях спецназа Главного разведывательного управления составили более 370 человек убитыми. 13 из них присвоены звания Героев России посмертно.

https://t.me/ok_spn/11308 – цинк

В прошлом месяце выходил интересный разбор https://colonelcassad.livejournal.com/6637472.html от "Серой зоны" боев под Ботлихом в 1999 году, где активно действовал спецназ ГРУ.

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