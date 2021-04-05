Марка Suzuki сообщила о росте продаж Jimny, SX4 и Vitara в России

Японская компания Suzuki в прошлом месяце продала на российском рынке 931 автомобиль.

В частности, данный результат свидетельствует о приросте продаж на 18% по сравнению с итогами за аналогичный период прошлого года. Кроме того, за первый квартал на российском рынке удалось продать более 2 тысяч автомобилей, что на 4% больше, чем в минувшем году. Самым продаваемым у россиян остается кроссовер Suzuki Vitara, который приобрели свыше 560 клиентов. На втором месте значится компактный внедорожник Jimny с 241 продажей в России.

Замыкает тройку лидеров популярный паркетник Suzuki SX4, на который пришлись 130 сделок в России. Кроме того, производитель активно повышает спрос на свою технику, озвучивая очередные акции и специальные предложения на покупку новых автомобилей Suzuki.