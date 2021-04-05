 

Эксперты рассказали, как внедрение 5G повлияет на будущее

05.04.2021, 20:02, Новости дня
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В ближайшую пятилетку мировой рынок периферийных решений будет расти в среднем на 34% в год. Прошлогодний объем в 2,6 млрд американских долларов, в результате, превратится в 15,7 млрд долл. Об этом говорится в отчете аналитиков из Markets and Markets.

Главным фактором, позволяющим достичь столь впечатляющих результатов, станет внедрение нового стандарта беспроводной передачи данных 5G, утверждают специалисты.

Еще немного, и мы перестанет удивляться таким комплексам, как умный дом, например. У нас появятся более разветвленные и хорошо управляемые системы: умный город, умная отрасль и т.д. Интернет вещей станет обычным явлением, к нему получат доступ даже обычные пользователи, которые сейчас довольствуются компьютерами и смартфонами.



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