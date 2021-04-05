 

Ученые назвали пять наиболее повышающих риск тяжелого течения COVID-19 заболеваний

05.04.2021, 19:58, Разное
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Немецкие исследователи провели исследование, в ходе которого изучили влияние сопутствующих заболеваний на динамику выздоровления людей, проходящих терапию из-за коронавирусной инфекции. На основании результатов научной работы исследователи выделили пять болезней, в наибольшей степени повышающих риск тяжелого течения COVID-19.
Ученые, представляющие федеральный институт Роберта Коха (Берлин, Германия), напомнили, что в основную группу риска при заболевании коронавирусом входят люди пожилого возраста, пациенты, имеющие избыточную массу тела, а также курильщики. Данный факт за время пандемии был уже неоднократно подтвержден исследованиями медиков из разных стран мира. При этом немецкие специалисты заострили внимание на том, что тяжелое течение COVID-19 в большой степени провоцирует и сопутствующие заболевания пациентов, зараженных SARS-CoV-2. К таким недугам они отнесли заболевания сердечно-сосудистой системы (наличие ишемической болезни сердца, высокий показатель артериального давления и т.п.), хронические заболевания легких (ХОБЛ и т.д.), хронические заболевания печени и почек, сахарный диабет, а также разные онкологические болезни.

Впрочем, эксперты упомянули, что эти болезни повышают вероятность тяжелого протекания собственно болезни, но их влияние на опасность заражения патогеном пока не изучено. К слову, американские исследователи из Медицинской школы Университета Мэриленда не так давно обнаружили, что хорошая защита от коронавирусной инфекции может быть обеспечена у людей, обладающих высоким уровнем “хорошего” холестерина ЛПВП. Результаты научной работы были опубликованы в Heilpraxisnet.

Источник: ufatime.ru



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