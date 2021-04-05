Депутат Руслан Бальбек оценил заявления Киева об «украинском русском» языке

Депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек высказал свое мнение относительно заявлений политиков на Украине об «украинском русском» языке. Несмотря на напряженность в отношениях государств, бывший Зампред Совета Министров Республики Крым считает такой шаг «реверансом» Киева в сторону России.

«Украинский русский» Авакова и Мендель

Большой резонанс на Украине вызвало недавнее высказывание министра внутренних дел Арсена Авакова. В своем очередном спиче он приравнял русский и украинский языки. Как известно, сам «главный полицейский» редко говорит на государственном, предпочитая речь Пушкина и Достоевского мове Тараса Шевченко. Накануне практически то же повторила Юлия Мендель, пресс-секретарь президента. Она назвала русский язык «украинским русским» и частью культурного многообразия государства, на которое у РФ нет каких-либо монопольных прав.

Закон о языке

Более того, с ее слов, принятие в 2019 году закона о языке было ошибкой. При этом ответственность за нарушение принятых норм предусмотрена только со второй половины 2022 года. Поэтому после его принятия украинский не получил большее распространения, однако в обществе все больше недовольных нормативно-правовой базой страны, ограничивающей применение в торговле и услугах других языков.

Обещание Зеленского

Стоит отметить, что еще во время предвыборных дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского последний сообщил, что не намерен отменять закон о языке, но при возможности поменял бы некоторые из его статей. При этом на тот момент кандидат Зеленский не уточнил, что именно он считает необходимым оставить, а какие пункты изменить.

Руслан Бальбек: Это реверанс в сторону России

Свой комментарий ситуации дал Руслан Бальбек, депутат Государственной Думы РФ. Ранее он работал как помощником депутата Верховной Рады Украины, так и зампредом Совета Министров Республики Крым. Зная ситуацию как в гуманитарной, так и в экономической сфере, политик высказал уверенность в наличии глубокого кризиса, как культурном, так и финансовом плане. Причины такого положения кроются именно в отказе от русского языка.

Последние же заявления украинской элиты он считает своеобразным реверансом в адрес Российской Федерации. Вполне возможно, что власти Украины поняли ошибочность своей стратегии и невозможность искоренить язык огромного количества жителей страны.

Источник: www.osnmedia.ru