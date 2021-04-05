Депутат Руслан Бальбек оценил заявления Киева об «украинском русском» языке
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Депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек высказал свое мнение относительно заявлений политиков на Украине об «украинском русском» языке. Несмотря на напряженность в отношениях государств, бывший Зампред Совета Министров Республики Крым считает такой шаг «реверансом» Киева в сторону России.
«Украинский русский» Авакова и Мендель
Большой резонанс на Украине вызвало недавнее высказывание министра внутренних дел Арсена Авакова. В своем очередном спиче он приравнял русский и украинский языки. Как известно, сам «главный полицейский» редко говорит на государственном, предпочитая речь Пушкина и Достоевского мове Тараса Шевченко. Накануне практически то же повторила Юлия Мендель, пресс-секретарь президента. Она назвала русский язык «украинским русским» и частью культурного многообразия государства, на которое у РФ нет каких-либо монопольных прав.
Закон о языке
Более того, с ее слов, принятие в 2019 году закона о языке было ошибкой. При этом ответственность за нарушение принятых норм предусмотрена только со второй половины 2022 года. Поэтому после его принятия украинский не получил большее распространения, однако в обществе все больше недовольных нормативно-правовой базой страны, ограничивающей применение в торговле и услугах других языков.
Обещание Зеленского
Стоит отметить, что еще во время предвыборных дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского последний сообщил, что не намерен отменять закон о языке, но при возможности поменял бы некоторые из его статей. При этом на тот момент кандидат Зеленский не уточнил, что именно он считает необходимым оставить, а какие пункты изменить.
Руслан Бальбек: Это реверанс в сторону России
Свой комментарий ситуации дал Руслан Бальбек, депутат Государственной Думы РФ. Ранее он работал как помощником депутата Верховной Рады Украины, так и зампредом Совета Министров Республики Крым. Зная ситуацию как в гуманитарной, так и в экономической сфере, политик высказал уверенность в наличии глубокого кризиса, как культурном, так и финансовом плане. Причины такого положения кроются именно в отказе от русского языка.
Последние же заявления украинской элиты он считает своеобразным реверансом в адрес Российской Федерации. Вполне возможно, что власти Украины поняли ошибочность своей стратегии и невозможность искоренить язык огромного количества жителей страны.
Источник: www.osnmedia.ru
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