Украинская власть поражена вирусом некомпетентности и безответственности – политик Бойко

По словам депутата, Украина попала в замкнутый круг вызовов и проблем. Бойко отметил, что кампания по вакцинации населения от коронавируса провалилась, в стране не хватает коек для больных. Чтобы спасти население от COVID-19, нужно сменить правительство и пересмотреть госбюджет, считает он.

Политик также рассказал о кризисной ситуации в украинской экономике. Депутат сообщил, что с начала года в стране наблюдается падение сельского хозяйства и промышленного производства. Бойко подчеркнул, что миллионы граждан сегодня сидят без работы и думают, как им выжить.

“Это ставит под большой вопрос радужные прогнозы правительства о росте экономики на более чем 4,5%”, – сказал он.

Украинская власть “поражена вирусом некомпетентности и безответственности”, продолжил эксперт. Он обратил внимание, что у правительства нет четкого плана действий, все программы, в том числе по вакцинации, были неудачными. Начиная реформы, чиновники не знают, что будет в итоге.

Бойко заявил, что нынешнее руководство страны должно быть отправлено в отставку. По мнению депутата, расходы на чиновников и силовиков должны быть сокращены, реформы, разрушающие экономику и систему здравоохранения, – остановлены, а тарифы ЖКХ для украинцев – снижены.