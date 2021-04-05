 

Украинская власть поражена вирусом некомпетентности и безответственности – политик Бойко

05.04.2021, 19:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам депутата, Украина попала в замкнутый круг вызовов и проблем. Бойко отметил, что кампания по вакцинации населения от коронавируса провалилась, в стране не хватает коек для больных. Чтобы спасти население от COVID-19, нужно сменить правительство и пересмотреть госбюджет, считает он.

Политик также рассказал о кризисной ситуации в украинской экономике. Депутат сообщил, что с начала года в стране наблюдается падение сельского хозяйства и промышленного производства. Бойко подчеркнул, что миллионы граждан сегодня сидят без работы и думают, как им выжить.

“Это ставит под большой вопрос радужные прогнозы правительства о росте экономики на более чем 4,5%”, – сказал он.

Украинская власть “поражена вирусом некомпетентности и безответственности”, продолжил эксперт. Он обратил внимание, что у правительства нет четкого плана действий, все программы, в том числе по вакцинации, были неудачными. Начиная реформы, чиновники не знают, что будет в итоге.

Бойко заявил, что нынешнее руководство страны должно быть отправлено в отставку. По мнению депутата, расходы на чиновников и силовиков должны быть сокращены, реформы, разрушающие экономику и систему здравоохранения, – остановлены, а тарифы ЖКХ для украинцев – снижены.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.12 / Эксперты оценили шансы волонтеров на выборах в Госдуму

21.08 / Мнение: Сухейл и Асады

17.11 / Скандалы: Лайткоин раздора

12.01 / Китайские пользователи Сети язвительно называют беспорядки в Капитолии “кармой” и говорят, что мыльные пузыри “демократии и свободы” лопнули

16.02 / Невролог рассказала, когда при головной боли нужно вызывать скорую помощь

01.03 / Опубликовано видео с задержанием убившего семью с маленьким ребенком мигранта

20.11 / Полицейские в Колорадо получили таинственный звонок «с того света»

04.10 / Мнение: Две книги об арт-криминале: моя рецензия

21.08 / Выйти на площадь. И что дальше?

30.03 / Мнение: Главный грех белых американцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)