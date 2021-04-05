 

Мнение: О яблочке и яблоньке: семейные скрепы сенатора Мизулиной

05.04.2021, 19:52, Разное
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И снова об особой русской духовности, переходящей в скрепность. Теперь и по наследству.

Имя сенатора Елены Мизулиной давно уже стало нарицательным. Как синоним крайнего консерватизма, если не сказать больше. К самым одиозным законам последнего времени она приложила руку сначала как депутат Госдумы, а затем как сенатор Совфеда. И вот теперь эстафетная палочка переходит к младшему поколению.

Дочь сенатора, директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина… подписала донос на известного блогера Юрия Дудя. Она попросила МВД проверить одно из интервью Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков. Обращение направлено в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков министерства.

Да, вероятно Екатерине трудновато тягаться с мамой в патриотизме. Но зато в скрепности – а традиция доносительства в России имеет вековые корни – уже может дать фору своей родительнице. Наркотики, дети, пропаганда, аморальные блогеры, духовное развитие – стандартный набор скрепоносца, увенчанный теперь классическим «считаю своим гражданским долгом сообщить…».

Нотку сюрреализма и пикантности всему этому добавляет тот факт, что старший сын сенатора, Пётр, окончив МГИМО, а затем бизнес-школу Кингстонского университета, остался жить и работать в Бельгии, где… благополучно вышел замуж за сына экс-министра образования Андрея Фурсенко, ныне помощника президента РФ, Александра. Брак был зарегистрирован в Сиэтле.

Вот умеют же нынешние скрепоносцы, опора Режима™ диверсифицировать риски, а?

Но, чтобы не думалось, будто это лишь они такие – кто написал 4 миллиона доносов? ©

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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