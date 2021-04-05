 

“Западная технология для разложения России” – на шоу Соловьёва призвали отказаться от идей демократии

05.04.2021, 19:54, Разное
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Во время эфира телевизионного шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым” один из участников передачи, декан Саранского аграрно-космического техникума Борис Михайлов призвал отказаться от идеи построения в России демократического общества.

По его словам, многонациональный российский народ не приемлет подобных идей, поскольку “раскусил план Запада по развалу страны”.

– До Холодной войны, я хотел бы обратить внимание, никто про демократию и не слышал. Это конкретно западная технология, изобретённая конкретно для разложения России, натурально могу это сказать, – пояснил он. – Сам Запад, заметим, подобным принципам не следует, одна Меркель только сколько сидит и это демократия? Там нет демократии, нет прав и свобод человека де-факто. Зато нам они всё это хотят навязать с понятными целями.

По словам Михайлова, современная Россия должна “найти в себе мужество отказаться от выдумок западных политтехнологов и вернуться к привычному укладу”. Он добавил, что население Европы запугано местными властями.

– В Европе у них как, в Париже там, в Амстердаме, Сиднее, у них вот как? Это же настолько запуганное население, что прав нет у них, ничего нет. Прямо по улице гомосексуалист ходит, и никто ему, извините за формулировку, рожу не начистит, все боятся. Люди настолько запуганы, что вот так оно всё и происходит, беспредел этот творится, мораль отменена, запрещена фактически, а они терпят. Диктатура либерализма, деградация расы, нации, – резюмировал он.

Владимир Соловьёв подтвердил, что считает эти выводы разумными: во время речи гостя он кивал, а затем сказал: “Да, правильно, это так и происходит. Фашизм, одним словом”.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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