Нежеланная. Нелюбимая. Влюблённая – Личное мнение

Сегодня поработаем с вашим воображением. Это интересно.

Крошки, представьте ситуацию: ваш муж уехал в командировку работать над новым проектом. Он — там, вы — тут. Ситуация житейская. Вполне обычная. Допустимая.

Представили?



Фото: Соцсети

А теперь представьте, что в день запуска проекта вы всё бросаете и срываетесь к мужу пометить его своим присутствием разделить с ним триумф.

Вообразили?



Вы можете представить ситуацию, чтобы в этот важнейший для вашего мужа час он сидел с другой бабой?

Вот вы всё бросили, прискакали, а в момент запуска проекта ваш муж вдруг решает сесть отдельно от вас. И не просто отдельно от вас, а, повторю: рядом с другой женщиной.

Так поступил мой новый «любимка» Костя Богомолов, за что я его, конечно же, похвалю. Уже не в первый, между прочим, раз. Костя у меня, вообще, — отличник. Лучший на сегодня ученик. Как я скажу — так и делает.

Видите на фотографии выше тяжёлую, некрасивую спину в зелёном?

Она принадлежит жене Костика, которая прискакала к нему на премьеру в Пермь. Видите симпатичную брюнетку рядом с Костиком? Это — не его жена, но именно она сидит рядом с Костей и смотрит премьеру.

Весь вечер Костя уклонялся от совместных фотографий с женой, репутация которой сильно мешает ему стать академическим режиссёром.

Держался подальше от этой омерзительно влюблённой в него бабы. Настолько подальше, что той пришлось фотографироваться с полураздетым мужиком, пытаясь сохранить хорошую мину при плохой игре.



Фото: Соцсети

Обратите внимание на это растерянное выражение лица на фото в коллаже слева. На напряжённые кисти рук. На понурые плечи неуверенной в себе женщины, не понимающей, как себя вести в такой нестандартной ситуации.

Не к месту прискакавшая жена неловко улыбалась, отказываясь признавать причину, по которой её отсадили. В жалкой попытке разбить холодное сердце Костика она опять горячо, липко и на весь мир призналась ему в любви.

Какое же это прекрасное чувство, сидеть в зале и гордиться своим мужем ! Непрекращающиеся овации и восторг на премьере оперы «Кармен» !!! Видеть восторг зала и понимать,что ты живешь с человеком не просто очень одаренным, а меняющим правила игры в искусстве. Маяковский ,Гуччи,Шаинский,Дина Верни, Лансерхофф,профессор Соколов, «Летят Журавли» и Кармен,которая просит называть себя Карвумен-все это гармонично сосуществует только у Константина Юрьевича. Люблю. Горжусь. Полный восторг.

Костик поморщился: захотелось пнуть бабу, которая перед ним так расстелилась. Но он сдержался и просто выслал её назад. Домой. Вести премию «Жара», на сцене которой он, по предыдущей договорённости, должен был появиться вместе с этой пока ещё своей женой, но в последний момент передумал: послушал доброго совета и сделал правильный выбор, оставшись в Перми.

Бедная баба третий, что ли, раз за неделю разделась на публике, явив миру дряблые, тяжёлые ляжки при тощей груди и устроила на сцене премии лобное место «Дома 2», доведя до слёз карьерную брошенку Бузову.



Фото: Соцсети

Наверное, предчувствует, что её тоже скоро бросят. И предчувствует, и злится, и сделать ничего не может.

Нежеланная. Нелюбимая. Влюблённая. В тягость.

А вы бывали в тягость мужчине? Чем дело кончилось?

Рассказывайте!

И да: пора бы уже привыкнуть, что я всегда права, и перестать бунтовать против единственного правильного для вас мнения — моего.

Договорились?

Берите пример с Кости: будьте умничками. И, может быть, однажды, если будете очень стараться и хорошо себя вести, я вас тоже когда-нибудь похвалю.

—