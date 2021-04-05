 

После стрельбы по ребенку в Ленобласти возбудили дело о покушении на убийство

05.04.2021, 19:36, Новости дня
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В Ленобласти возбудили уголовное дело после того, как ребенка ранили на детской площадке выстрелом, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«Установлено, что ребенок в результате противоправных действий получил ранение в область жизненно-важных органов – мягких тканей шеи, в которых обнаружен предмет, схожий с пулей, что подтверждено проведенной в медицинском учреждении рентгенографией, в связи с чем возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)», – сообщается на сайте ведомства.

Происшествие случилось 4 апреля в городе Кингисепп, ранение получил 10-летний мальчик.

Изначально уголовное дело возбудили по статье «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». На данный момент ребенок находится в больнице, угрозы его жизни нет.



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