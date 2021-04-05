Мнение: Слоу-фуд, фейк о царском голоде и продуктовые карточки

1. То ли на Западе стало хуже с питанием, то ли тамошний народ окончательно возмечтал превратиться в зелёных эльфов. Однако факт остаётся фактом. В Британии и в её бывших колониях открываются курсы по собирательству дикоросов:

https://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2021/03/a_13529582.shtml

Движение slow food [слоу фуд, букв. «медленная еда»], отстаивающее идеи сезонной и локальной кулинарии, обрело новое дыхание: на Западе люди всё больше интересуются дикими растениями, ягодами и грибами, которые можно собирать на природе. Если раньше готовить из крапивы или черемши было стыдно, то теперь это модно. В Великобритании открываются курсы, обучающие различать травы, а в Австралии, где сейчас осень, в соцсетях дают советы, как различить съедобные и несъедобные грибы.

В частности, британским траволюбам объясняют, чем съедобный борщевик обыкновенный отличается от опасного борщевика Сосновского, а неопытных австралийских грибоедов уверяют, будто бледные поганки в малых дозах не опасны.

2. Блогер ctakan-divanych разоблачает фальшивку о «страшном голоде» 1911-1912 годов:

https://ctakan-divanych.livejournal.com/2521431.html

Судя по данным о смертности в те годы, истории о царском голоде являются пропагандой и не имеют под собой никаких оснований:

https://corporatelie.livejournal.com/31445.html

Это рушит привычные утверждения коммунистов, согласно которым голод был якобы обыкновенным явлением для царской России и повторялся раз в 10-12 лет, так что только гениальные большевики сумели его победить.

На самом деле, систематические меры по формированию хлебных запасов предпринимались ещё задолго до революции. А вот сама революция и гражданская война стали причинами невиданного по своим масштабам голода, достигшего пика в 1921-1922 годах.

По этому поводу ctakan-divanych приводит цитату из письма революционера Владимира Короленко ленинскому наркому Анатолию Луначарскому. Известный критик царских властей, «разоблачитель» голода 1891-1892 годов был шокирован действиями большевиков и ужасными последствиями силового насаждения социализма:

http://korolenko.lit-info.ru/korolenko/pisma-korolenko/korolenko-lunacharskomu/korolenko-lunacharskomu-5.htm<

Рабочие вначале пошли за вами. Еще бы. После идиотского преследования всяких попыток к борьбе с капиталом вы сразу провозгласили пролетарскую диктатуру. Рабочим это льстило и много обещало… Они ринулись за вами, т. е. за мечтой немедленного осуществления социализма.

Но действительность остается действительностью. Для рабочей массы тут все-таки не простая схема, не один конечный результат, как для вас, а вопрос непосредственной жизни их и их семей. И рабочая масса прежде всех почувствовала на себе последствия вашей схематичности. Вы победили капитал, и он лежит теперь у ваших ног, изувеченный и разбитый. Вы не заметили только, что он соединен еще с производством такими живыми нитями, что, убив его, вы убили также производство. Радуясь своим победам над деникинцами, над Колчаком, над Юденичем и поляками, вы не заметили, что потерпели полное поражение на гораздо более обширном и важном фронте. Это тот фронт, на протяжении которого на человека со всех сторон наступают враждебные силы природы. Увлеченные односторонним разрушением капиталистического строя, не обращая внимания ни на что другое в преследовании этой своей схемы, вы довели страну до ужасного положения. Когда-то в своей книге “В голодный год” я пытался нарисовать то мрачное состояние, к которому вело самодержавие: огромные области хлебной России голодали, и голодовки усиливались. Теперь гораздо хуже, голодом поражена вся Россия, начиная со столиц, где были случаи голодной смерти на улицах. Теперь, говорят, вы успели наладить питание в Москве и Петербурге (надолго ли и какой ценой?). Но зато голод охватывает пространства гораздо большие, чем в 1891–1892 годах в провинции. И главное – вы разрушили то, что было органического в отношениях города и деревни: естественную связь обмена. Вам приходится заменять ее искусственными мерами, “принудительным отчуждением”, реквизициями при посредстве карательных отрядов. Когда деревня не получает не только сельскохозяйственных орудий, но за иголку вынуждена платить по 200 рублей и больше, – в это время вы устанавливаете такие твердые цены на хлеб, которые деревне явно невыгодны. Вы обращаетесь в своих газетах к селянам со статьями, в которых доказываете, что деревне выгодно вас поддерживать. Но, устраняя пока вопрос по существу, – вы говорите на разных языках; народ наш еще не привык обобщать явления.

Короленко написал этот текст примерно на рубеже 1920-1921 годов, то есть ещё до того, как голод в России разыгрался в полную силу.

3. Лоббисты продуктовых карточек продолжают лоббировать:

https://lenta.ru/news/2021/04/02/vzyat_i_razdat/

Около 20 процентов жителей России систематически недоедают, значительная часть из них — дети. Об этом в статье в журнале «Экономическое развитие России» рассказала заведующая лабораторией аграрной политики Института Гайдара Наталья Шагайда. Общие положения материала опубликованы на сайте института.

По мнению эксперта, для решения проблемы надо организовать программу раздачи еды с бюджетом на уровне 400 миллиардов рублей в год. Это позволит подтянуть потребление семей до уровня не менее 85 процентов от рациональной нормы питания.

В настоящее время каждый пятый россиянин может позволить себе 66-78 процентов от необходимого набора продуктов. Чаще всего неблагополучная ситуация складывается в семьях с детьми, особенно в многодетных и неполных семьях.

Проблемы с бедностью в России, конечно, сохраняются, однако указанные выше цифры нуждаются в проверке. Верить сотрудникам института Гайдара на слово было бы наивно.