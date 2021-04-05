Личное: “Руки на себя наложить хотела от стыда”

В прошлом письме мы видели старую деву с фантазиями о муже и хороводе поклонников, с которыми она то и дело целуется у мужа за спиной как дерзкая белоснежка.

А вот не фантазии, а реальная история замужней белоснежки для сравнения.

arcobalen_o

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Очень прошу взять мое письмо на разбор.

Мне 42 года, замужем 20 лет, многодетная мать. Работаю, но в основном меня и детей обеспечивает муж, у меня самой заработок хоть и хороший, но нестабильный, зависит от заказов. Высокая, вроде стройная, занимаюсь в зале почти регулярно, слежу за собой.

Три года назад влюбилась как девчонка в тренера одного из своих детей, видела что нравлюсь ему тоже, сама первая написала, он как то сразу так горячо ответил и заверте… Заверте до такой степени, что я забеременела – ребёнку уже два года, а я до сих пор не знаю от кого он, от любовника или от мужа.

С мужем – А, отношения всегда были хорошие, люблю его очень и очень перед ним стыдно.

Встречалась с любовником -Б, примерно месяца до 7 беременности, живот почти незаметный был, очень расцвела тогда. Потом с семьей уезжали заграницу надолго и я подумала что это хороший момент прекратить отношения. Б просил по возможности писать ему и присылать фото, но я уехала и больше не общалась с ним до родов.

После родов позвонила и сказала, что родила. Он по голосу был рад и очень милый. Просил выслать фото ребёнка, умилялся что на него похож (на самом деле нет).

Потом мы один раз встретились я показала ребёнка, он совсем младенец был. Договорились встретиться ещё раз, но он не приехал – сказал что заболел. Я психанула, но не на него, а больше на себя, что опять от мужа скрываюсь и ещё и с ребёнком, и заблокировала Б везде где могла.

Прошёл примерно год и мы случайно встретились на улице, он говорил что его никто никогда так не бросал, как я могла так пропасть, он обижен на то, что я так сама в одностороннем порядке решила разорвать отношения. Говорил, что красивая, что скучает. Я молчала в основном, улыбалась как дурочка, не могла глаз от него отвести. Ну и я вообще по жизни тормоз, никогда не могу придумать ничего умного в ответ.

Потом опять была переписка, опять все эти ласковые слова от него, которые мне ещё больше мозг размягчают, опять писал что хочет меня. А потом вдруг и пропал. Тишина.

Наступил карантин, прошло ещё больше года и вдруг на днях он мне пишет опять. Говорит, что раньше не мог написать, боялся что я не одна и скомпрометирует меня, а сейчас точно знает что одна дома – ну это правда они с мужем работают в одной сфере и он видел моего мужа в другом городе, где он сам сейчас живет по работе.

Сказал что пропал тогда из-за очень тяжёлых для него обстоятельств, расскажет при встрече.

Просит о встрече, увидеть хотя бы на час. Я сразу сказала:

– Прости, но нет. Не хочу опять тебя увидеть и….

– Что «и»?

– Да миллион этих разных «и», извини я не ломаюсь, просто нет. Я так спокойно и хорошо живу сейчас, что все вот эти «и» мне сейчас ну вообще никак не сдались.

– Не говори нет, подумай пожалуйста, я все это время думал о тебе, хочу тебя увидеть, соскучился очень. Давай хотя бы на пару часиков ко мне домой, просто поговорим, попьём кофе.

В ответ отправила кучу смеющихся смайликов. Ну бред потому что, поговорим ага… в постели скорее всего.

Короче в итоге опять он писал до вечера, спрашивал про меня, рассказывал про себя, просил рассказать про ребёнка. Отослала ему видео, сказал что похож на меня такой же красивый.

Потом приехал муж и я перестала отвечать и писать.

Сижу и понимаю, что опять не могу устоять, и если он настойчиво попросит (на самом деле даже и не настойчиво) я метнусь волосы назад, а потом буду опять себя грызть, что мужа предаю. После родов помню руки на себя наложить хотела, от стыда.

Мне главное чтобы от моей дурости муж не пострадал, как не сливать его?

(Как не сливать мужа. Во-первых, сказать любовнику, что сделали днк-тест и ребенок – от мужа. Это позволит и любовнику выдохнуть и мужу часть репутации вернет. Потому что пока любовник считает, что ребенок от него, а автор поддерживает эту идею, она сливает мужа в двойном объеме, особенно когда шлет фоточки и обсуждает малыша с ним. Если вы выбрали ложь мужу и тайну, оставайтесь последовательной. Для ребенка так будет лучше, вот и делайте все ради него. Во-вторых, с любовником надо прекратить общение. А пока вы как алкоголик, который наливает рюмку, нюхает, кладет закуску на тарелку, но надеется, что сможет удержаться и не выпить. А потом решает выпить глоток и остановиться, но опять просыпается под забором. Не надо вообще лезть туда, где вас ждет искушение. То же самое касается женатых КСЖ. Не искушайте судьбу, если понимаете, что не хотите лишиться жены и возможности жить со своими детьми)

Очень люблю его и уважаю. А это – какое то помутнение от которого я не могу устоять просто. Как он появляется – у меня опять голову сносит. Иногда думаю – ладно ещё один раз и все, точно точно, больше не буду. Но кого я обманываю? Внутри понимаю, что мой идеал – чтобы были в моей жизни и А и Б, и чтобы мне за это ничего не было…

(Это возможно какое-то время, но ценой постоянного стресса, страха и чувства вины. Очень велика цена, учитывая, что вы отвечаете не только за себя, но и за детей. Любовника вариант – жениться на всей многодетной компании – совершенно не устраивает. Именно поэтому он боится “скомпроментировать”перед мужем. Он хотел бы встречаться иногда, спонтанно, тайно. Сам, наверное, казанова. Поэтому белоснежки, белладонны, казановы и КСЖ должны просто усвоить – их буйное либидо – это вечное искушение, и они должны научиться держать его в узде, чтобы не ломать жизнь себе и самым дорогим людям. Давайте, друзья, основные правила, как держать либидо в узде, интерактивно обсудим. И еще сравните отмороженную фантазерку из прошлого письма и вот таких, кого действительно раздирают страсти)